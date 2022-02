Suisse : footballeurs et dessinateurs font équipe pour conter les Fables de La Fontaine

Pour l’occasion, Fiami a réuni les dessinateurs et dessinatrices de presse Hermann et Bénédicte ainsi que l’illustratrice Adrienne Barman afin de revenir sur leur expérience de Dessine-moi La Fontaine. Cette dernière, tournée au château de la Penthe qui abrite le Club Suisse de la Presse, se veut comme autant d’hommages joyeux à Jean de La Fontaine et à ses fables.

Récite-moi La Fontaine est né d’un souhait de Fiami, rentre les fables accessibles et pouvoir les partager. Dans chaque vidéo d’une vingtaine de minutes une fable est savamment décortiquée par Fiami au cours d’une discussion avec un groupe soit d’enfants, d’étudiants étrangers, de personnes en situation de handicap, de résidents de maisons de retraite ou encore, public inédit de cette saison 4, une équipe de foot professionnelle. Les deux séries de vidéo, qui devaient voir le jour en 2021, ont finalement été retardées d’un an pour cause de Covid et sortent en 2022 pour le 400e anniversaire d’un des meilleurs amis de La Fontaine : Molière.

C’est dans ce château que Fiami a pu « recréer [s]on atelier imaginaire et y accueillir des dessinatrices et dessinateurs que j’admire pour continuer de suivre les leçons de La Fontaine : “Il faut instruire et plaire” ». Pour lui, La Fontaine c’est avant tout du bonheur, « il nous amuse, nous questionne, nous enrichit en ajoutant un peu de gaité aux fables millénaires d’Ésope et ajoute de la beauté à l’intelligence ».

Chapatte illustre La Cigale et la Fourmi

Dessine-moi La Fontaine était une façon de déjouer le Covid qui rendait les tournages de groupe difficile, mais également l’occasion « de créer une archive audiovisuelle de 5 dessinateurs suisses au sommet de leur art ». Ainsi, dans les vidéos, Fiami retrouve tour à tour les 5 artistes dans son atelier rêvé pour discuter de La Fontaine et illustrer l’une des fables en direct.

Hermannn, illustrateur de presse, voit en La Fontaine « un personnage trop connu. Et quand on croit trop connaitre, beaucoup de choses nous échappent. » Pour Bénédicte, le véritable défi n’était pas tant dans la redécouverte des textes des fables que dans l’illustration en direct. Adrienne Braman souligne quant à elle « l’émerveillement des mots, pour moi qui travaille principalement avec des images », mais aussi « la complémentarité qui ressort des performances des dessinateurs de presse et des illustrateurs ».

Pour Bénédicte, « La Fontaine fait avec ses fables une sorte de dessin de presse de la société de son époque, ce qui en font des textes plutôt naturels à illustrer » Et Hermann de nuancer : « On est habituellement dans l’instant, alors qu’avec La Fontaine, il y a quelque chose de beaucoup plus profond, qui arrive à rester très visuel. »

Et quand vient la question de la morale, là aussi les avis sont divisés. « Le dessin de presse peut parfois donner son avis, et même s’il n’est jamais objectif, il ne fera jamais la morale puisque ce n’est pas drôle », affirme Bénédicte. « Il y a toujours une tentation d’être moral, mais de manière moins élaborée », poursuit Hermann, « les dessinateurs de presse ne sont pas tant des moralistes que des gens qui doutent, qui mettent des points d’interrogation plutôt que des points d’exclamation ». Mais tous s’accordent à dire que Molière n’est pas si moralisateur qu’il n’y paraît. Pour Fiami, « il nous met face à nous-mêmes, il nous questionne. Méfions-nous des morales de La Fontaine. »

Dessine-moi La Fontaine, ce sont ainsi 5 vidéos qui complètent les 8 de la saison 4 de Récite-moi La Fontaine. Les 13 vidéos sont à retrouver sur YouTube ainsi que sur le site Fiami.ch, les deux séries rendant un double hommage à La Fontaine.