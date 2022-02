La création française largement récompensée par les BolognaRagazzi Awards

De nombreuses catégories distinguent la littérature jeunesse lors de cette cérémonie : Fiction, Non-Fiction, Opera Prima (les espoirs), Comics, Poésie et New Horizons. La France, et les éditions Des Eléphants, Des Grandes Personnes, Dargaud, 2024, L'Agrume, la Joie de Lire et Le Port a jauni ont largement brillé lors de l'événement.

Les BolognaRagazzi 2022 succèdent à l'édition 2021, qui s'était déroulée entièrement en virtuel.

À LIRE: la foire du livre de jeunesse de Bologne ouvre ses prix aux non-exposants

FICTION

À qui appartiennent les nuages?

Écrit par Mario Brassard, illustré par Gérard DuBois

Les Éditions de la Pastèque, Canada, 2021

Mentions spéciales

¿Qué tiene un bosque?

Texte et illustrations par Yael Frankel

Claraboya Ediciones, Chili, 2021

Summer

Texte et illustrations by Suzy Lee

BIR Publishing Co., Ltd., Corée du Sud, 2021

Fechamos

Écrit par Gilles Baum, illustré par Régis Lejonc

Les Éditions des Éléphants, France, 2020

NON-FICTION

Monstres Sacrés: Voyage au cœur des volcans

Écrit par Julie Roberge, illustré par Aless MC

Les Éditions de la Pastèque, Canada, 2021

Mentions spéciales

Para que serve?

Écrit par José Maria Vieira Mendes, illustré par Madalena Matoso

Planeta Tangerina, Portugal, 2020

Des trucs comme ci, des trucs comme ça

Écrit et illustré par Bernadette Gervais

Éditions des Grandes Personnes, France, 2021

Father’s big hands

Écrit et illustré by Choi Deok-Kyu

YUN Edition, Corée du Sud, 2020

OPERA PRIMA

Les Reflets d’Hariett

Écrit et illustré par Marion Kadi

L’Agrume, France, 2021

Mentions spéciales

Det var en gång och blir så mycket mer

Écrit et illustré par Johanna Schaible

Piratförlaget, Suède, 2021

Fluidoteca

Écrit et illustré par Berta Páramo

Litera libros, Espagne, 2021

COMICS

Jeunes lecteurs

Bienvenue à Bibiville

Écrit et illustré par Éponine Cottey

Éditions 2024, France, 2021

Mention spéciale



Hvem rumpet brunosten?

Ecrit par Erlend Loe, illustré par Kim Hiorthøy

Cappelen Damm, Norvège, 2021

Intermédiaire

Teatro di natura

Écrit et illustré par Michelangelo Setola

Canicola Associazione culturale, Italie, 2021

Mention spéciale

Nowhere girl

Écrit et illustré par Magali Le Huche

Dargaud, France, 2021

YOUNG ADULT

Polly

Écrit par Isabelle Pralong, illustré par Fabrice Melquiot

Éditions La Joie de lire, France, 2021

Mention spéciale



Le grand vide

Écrit et illustré par Léa Murawiec

Éditions 2024, France, 2021

POÉSIE

Immenses sont leurs ailes

Écrit par Maurielle Szac, illustré par Nathalie Novi

Éditions Bruno Doucey, France, 2021

Mention spéciale

Corazón de pájaro

Écrit par Mar Benegas, illustré par Rachel Caiano

AKIARA books, Espagne, 2020

Sagan um Skarphéðin Dungal sem setti fram nýjar kenningar um eðli alheimsins

Écrit par Hjörleifur Hjartarson, illustré par Rán Flygenring

Angústúra, Islande, 2018

Vom Flaniern und Weltspaziern

Écrit par Elisabeth Steinkellner, illustré Michael Roher

Tyrolia-Verlag, Austria, 2018

Collection “Les Poèmes”

Le port a jauni, France, 2018–2021