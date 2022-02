Vivendi dévoile la stratégie qui sous-tend l'OPA sur Lagardère

Le 18 février, Vivendi indiquait avoir révisé son offre pour le rachat des actions du groupe Lagardère : le montant passait à 25,50 € par titre, contre 24,10 € précédemment. Disposant déjà de 45 % du capital du groupe, Vivendi entend donc séduire les actionnaires par une revalorisation des sommes. Actionnaires au rang desquels, on compte le Qatar (12 %), Arnaud Lagardère (11 %) et La Financière Agache (10 %, propriété de Bernard Arnault).

On apprend également que l’OPA prendra fin au 20 mai, et les porteurs qui dépasseront cette période pourront toujours, jusqu’au 15 décembre 2023, être assurés de toucher 24,1 € par titre. De fait, le projet serait de parvenir à concrétiser l’ensemble de la manoeuvre efficacement.

Comme prévu, l'autorité de la concurrence française n’interviendra pas dans cet examen : « L’opération Editis/Hachette étant de dimension européenne, il semble, a fortiori, que l’opération Vivendi/Lagardère le soit également. Ce sont les seuils de chiffres d’affaires qui déterminent la compétence de l’autorité responsable de l’examen de l’opération », explique-t-on à ActuaLitté.

Autrement dit, tout se déroulera par la suite au niveau de la Commission européenne, qui nous indique qu’aucun dossier « n’a pour le moment été formellement notifié ». Ce qui ne tardera certainement pas : de fait, une prénotification de l’opération est actuellement en cours, et la notification formelle interviendra au premier semestre 2022. Cela pour obtenir une autorisation dans le courant du second semestre.

Edithachette, pour libérer la création

Déposé ce jour, suite à la validation par le directoire de Vivendi du projet de note d’information sur l’OPA, le document a donc été communiqué à l’AMF. Les conditions de l’offre, (dont seront déduits les 50 centimes par action de dividendes pour les actionnaires de Lagardère), rappelées en début d’article, étaient déjà connues. Les dates — 14 avril/20 mai — apportent un peu plus de précisions. Notons par ailleurs qu’une réouverture de l’offre à 25,50 € interviendra du 27 mai au 9 juin.

Ce qui intéressera particulièrement, c’est que pour la première fois, Vivendi officialise les grandes lignes de son projet. La stratégie est donc « de développer un grand groupe de culture européenne et d’envergure internationale, dans le secteur des médias, des contenus et de la communication, en combinant les activités de création, de production et de distribution ». Un Disney européen, donc, point qu’ActuaLitté avait déjà analysé dès septembre 2021 : depuis, Vincent Bolloré avait eu l'occasion de le verbaliser lors de son audition au Sénat. Le tout, sans mettre les grandes oreilles de la célèbre souris.

Et le groupe de réaffirmer son intention de « libérer la création en révélant tous les talents, en valorisant toutes les idées et toutes les cultures et en les partageant avec le plus grand nombre (Creation Unlimited) ». Le rapprochement d’avec Lagardère participe donc de cette perspective à travers trois points :

Poursuivre des ambitions industrielles fortes par des investissements significatifs dans des contenus de qualité en France et à l’international ;

Saisir les opportunités de croissance externe dans les domaines où Lagardère opère et de contribuer ainsi à un meilleur rayonnement de la culture ;

Poursuivre des ambitions environnementales et sociétales pour lutter contre le changement climatique, promouvoir la diversité et l’inclusion et faire rayonner la responsabilité sociétale au sens large par le pouvoir d’influence des contenus.

Vivendi, Lagardère, mêmes combats

En outre, note le document, Lagardère et Vivendi ont des activités « complémentaires, à la fois en termes de portefeuille, de produits et d’implantation géographique ». Là encore, sont énumérés les éléments, classés en deux catégories :

Les biens et services culturels fournis par Vivendi seraient harmonieusement complétés par les activités de radio et de presse d’information de Lagardère ;

Les activités d’édition du groupe Vivendi, qui sont exercées par Editis, sont quasi exclusivement nationales, celles de Lagardère Publishing sont principalement présentes hors de France, en particulier aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Conclusion : c’est une valorisation du soft power culturel européen que la future entité souhaite mettre en œuvre. Le tout, avec spécifiquement des visées « dans le secteur de l’édition, secteur dominé par des acteurs anglo-saxons dont la consolidation est amorcée ». Comprendre : même si le ministère de la Justice américain a décidé de s’interposer dans le rachat de Simon & Schuster par Penguin Random House, les entreprises sont déjà puissantes.

« La mise en commun des savoir-faire transversaux des deux groupes permettra au nouvel ensemble d’être équipé pour tirer profit des mutations profondes qui affectent toute la segmentation des marchés du livre (croissance de la vente en ligne, mondialisation du marché, essor des nouveaux formats, développement de l’autoédition) », note donc Vivendi.

Rivaliser avec les acteurs mondiaux de l’édition, ainsi que les géants déjà implantés dans l’EdTech — rappelons que Pearson, ancien propriétaire de Penguin, s’est jeté à corps perdu dans ce segment après la revente complète à Bertelsmann, propriété de Random House —, peser contre Amazon et d’autres qui « bouleversent l’ensemble de la filière en concurrençant à la fois les libraires et les éditeurs » ou encore faire rayonner « l’exception culturelle européenne »… le projet ne manque pas d’ambition.

Désinvestissement à prévoir

Faisant état de sa dimension au niveau européen, et soulignant les « bouleversements concurrentiels du secteur » (divertissement culturel, médias et communication), Vivendi déploierait un groupe « fort et solide ». Et ce dernier aurait alors « les moyens d’investir pour contribuer à pérenniser et transformer les industries culturelles et créatives ».

Dernier point, le secteur Travel Retail ne serait pas abandonné, Vivendi assurant qu’il œuvrera pour en « assurer le rétablissement progressif ».

Or, si la réalisation de l’OPA n’est pas conditionnée par l’obtention de l’autorisation de la CE, cette dernière pourrait en revanche conditionner son blanc-seing « à des mesures de désinvestissement ». Autrement, comme le suggérait ActuaLitté mi-septembre, garder le meilleur des deux, et céder des éléments. On sait, en la matière, que plusieurs opérateurs français sont sur les rangs — mais Vivendi ne serait pas forcément disposé à leur faciliter la tâche. Du tout.

Enfin, petit détail, la réalisation de l’Offre « donnera également lieu à l’obtention des autorisations des autorités de la concurrence compétentes en Arabie Saoudite, en Chine, dans la Communauté économique et monétaire de l’Afrique Centrale, aux États-Unis, au Maroc et en Russie ».

Tout cela s'opérant dans un climat de franche hostilité de la part de l'interprofession du livre : le Syndicat de la librairie français a même lancé auprès de ses membres un appel aux dons pour soutenir son action. On le constate d'ailleurs bien : l'édition est particulièrement évoquée dans le document transmis à l'Autorité des marchés financiers.