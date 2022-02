Le Gull Yettin, une éblouisssante balade sensorielle 

Après le très beau Lucarne, pour lequel il a reçu le prix révélation au festival d’Angoulême en 2020, Joe Kessler revient avec une œuvre d’une grande densité dans laquelle il déploie tout son talent. Toujours aussi expérimentales, ses images s’imposent dans toute leur richesse graphique et dans leur incroyable inventivité.

L’auteur ne se soumet pas à la continuité visuelle supposée essentielle en bande dessinée, mais s’applique à élaborer un univers visuel en miroir de l’instabilité sensible du monde qu’il met en scène. Il utilise différentes techniques, dont la diversité et l’intensité constituent des motifs narratifs à part entière, et les variations picturales qui se propagent sur les pages de l’album constituent alors un élément actanciel au cœur de l’énonciation. Le regard se laisse entraîner avec délice dans les différentes attractions optiques qui se succèdent et imposent des rythmes singuliers qui organisent la lecture en une forme de contemplation active.

Le style de l’auteur se révèle ainsi des plus versatiles et la seule constante demeure sans doute l’énergie débordante qui se dégage des différentes compositions. Le trait, de couleurs changeantes, dessine avec vigueur, parfois très approximativement, parfois très précisément (à l’exception des personnages qui préservent un certain schématisme) ; la ligne colore, rature, repasse et grésille voire scintille par excitation de la matière.

De même les plages de couleurs, opaques ou translucides, s’imposent dans la case, l’envahissant tout en en préservant certaines surfaces, dictant le cheminement de l’œil, mais l’égarant parfois pour mieux l’inciter à élucider le mystère figuratif qui se love dans ces images. Joe Kessler élabore ainsi des compositions véritablement chorégraphiques en ce que sa performance (ses errements, ses tâtonnements et ses réussites) se lit dans les dialogues plastiques qui se reconduisent de case en case.

Au-delà du graphisme électrisant de l’album, une de ses grandes réussites réside dans la clarté du récit qu’il développe : ainsi, à son éblouissante visibilité s’accorde une rigoureuse (mais pas moins inventive) lisibilité. L’histoire, étant menée sans texte (mais pas sans bruit, les images imposant une féconde sonorité), s’élucide dans le déchiffrement des informations de l’image. En plus de faire feu de tout bois plastiquement parlant, l’auteur organise remarquablement bien ses compositions et n’en oublie jamais le récit que l’on suit parfaitement.

Échappant au didactisme et construites avec des points de vue parfois audacieux et dynamiques, les séquences se révèlent d’une grande clarté : elles prennent le temps de dépeindre les actions tout en aménageant des espaces de langueur poétique et émotionnelle. Intelligent et délicat, le récit emprunte des cheminements oniriques sans tomber dans le tout fantastique : les relations entre les personnages sont émouvantes et les errements de ce petit garçon, empruntant à la cruauté et à la violence du surréalisme, n’en ménagent pas moins des instants de douceur qui célèbrent l’amour et la tendresse.

Plus énigmatique, les motivations des personnages, et en particulier du fameux Gull Yettin, restent inexpliquées et cette ignorance participe pleinement à la poésie du récit : les choses adviennent et les interroger n’aurait pas de sens. L’opacité nourrit le mystère qui fascine le regard.

Joe Kessler livre avec Le Gull Yettin un album fascinant d’une éblouissante beauté formelle.