Moins de livres et plus de lecteurs en 2020 en Italie

En 2020, d’après le rapport de l’ISTAT tant les livres publiés (-2,6 % par rapport à 2019) que les tirages (-7,2 %) sont en baisse. La distribution par les canaux en ligne est en hausse et le nombre de lecteurs augmente également. En effet, 41,4 % de la population âgée de 6 ans et plus a lu au moins un livre au cours de la dernière année, soit une légère augmentation par rapport à 2019 (+3 %).

En particulier, 73,6 % des lecteurs ne lisent que des livres imprimés, 9,4 % ne lisent que des e-books ou des livres en ligne et 0,3 % n’écoutent que des livres audio. Cependant, il y a aussi une proportion de lecteurs qui mélangent ces supports de lecture : 16,6 %.

Division entre petits, moyens et grands éditeurs

Telles sont les principales conclusions de l’enquête ISTAT couvrant l’année de l’apparition de la pandémie, 2020. Selon l’ISTAT, en 2020, 1735 entreprises et institutions interrogées ont pour activité principale la production de livres imprimés. Parmi les éditeurs actifs, 53 % d’entre eux sont des « microéditeurs » (dont le tirage ne dépasse pas 5000 exemplaires), 38,1 % sont de petits éditeurs (tirage maximal de 100.000 exemplaires), 6,8 % sont des éditeurs de taille moyenne (tirage ne dépassant pas un million d’exemplaires) : seuls 2,1 % sont de grands éditeurs (tirage supérieur à un million d’exemplaires).

Ces derniers représentent près d’un tiers (30,2 %) de la production de livres en termes d’ouvrages publiés et 71,3 % en termes de diffusion. En moyenne, alors que les micro et petits éditeurs ont publié respectivement 9 et 46 titres dans l’année, les éditeurs de taille moyenne ont produit 228 livres et les grands éditeurs 780.

Baisse de la production

Comme il fallait s’y attendre, avec 82.719 ouvrages publiés en 2020, on observe une légère baisse de la production éditoriale (-2,6 % au total). La baisse du tirage totale par rapport à 2019 est de 7,2 % et le genre le plus touché en termes de tirage, par rapport à 2019, est le scolaire (-28,2 %). Cependant, tous les secteurs ne sont pas touchés par cette baisse des tirages : la littérature jeunesse, ainsi, est en croissance.

La part des livres invendus est plus élevée pour les microéditeurs (27,5 %) et les petits éditeurs (20,1 %), assez importante pour les éditeurs de taille moyenne (13,5 %) et beaucoup plus faible (seulement 6,3 %) pour les grands éditeurs.

Hausse de la lecture

En ce qui concerne la lecture, la part des lecteurs en 2020 a légèrement augmenté par rapport à l’année précédente : ils sont 41,4 % des personnes âgées de 6 ans et plus (+1,4 %). La part la plus importante de lecteurs reste celle des jeunes : 58,6 % des 11-14 ans ont lu au moins un livre pour des raisons autres que l’école ou le travail. Toutefois, le lectorat de cette tranche d’âge a diminué de 6,8 points au cours des dix dernières années.

Un écart important entre les hommes et les femmes persiste : en 2020, le pourcentage de lectrices est de 46,4 %, en hausse de 2 points par rapport à 2019, et celui des lecteurs est de 36,1 %.