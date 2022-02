En 10 ans, 4,7 milliards $ d'aides publiques pour Amazon

La fédération syndicale UNI Global Union et l’ONG Good Jobs First, deux structures américaines, publient un rapport déconcertant. Des documents publics analysés, émanant de tous les États du globe, associés à des rapports d’investisseurs et de déclarations de l’entreprise, montrent « l’insatiable appétit d’Amazon pour les subventions publiques ». Que l’on parle d’allégements fiscaux pour l’ouverture de centre de données, d’entrepôts ou de bureaux, les États financent tous la croissance d’Amazon.

Avec une conclusion des auteurs du rapport qui glace : « En raison de mauvaises pratiques sur l’information, dans la plupart des pays, les coûts de ces transactions sont dissimulés : le total est sans aucun doute nettement plus élevé. »

Partout dans le monde

L’immense majorité de ces aides provient des États-Unis : 4,1 milliards $, sous la forme d’allégements fiscaux. Mais les aides perçues par-delà les frontières ne manquent pas non plus. En Allemagne, 15,6 millions $ pour un entrepôt à Leipzig. 10,44 millions $ en Écosse. Dans les Asturies en Espagne, 5,1 millions $ ou encore, près de Lyon, un entrepôt qui aura bénéficié de 1,3 million $ de soutien (en 2012).

La liste donne le tournis : 262 millions $ pour un centre de données d’Amazon Web Services à Montréal, 180 millions $ de plus à Sao Paulo, pour un même outil.

Or, les 600 millions identifiés ne représenteraient que la pointe de l’iceberg. Les auteurs du rapport ont identifié 407 autres installations, à travers 13 pays, où s’accumulent « des preuves ou des raisons de croire qu’Amazon a reçu des fonds publics pour ses projets ». En l’absence de données transparentes — dissimulées par des législations complaisantes ou des pratiques peu enclines à la divulgation de ces informations — le travail d’enquête est rendu complexe.

À LIRE: en Inde, Amazon ferme l'éditeur Westland

Parmi les gouvernements soupçonnés, on retrouve le Chili, le Canada derechef, le Brésil à nouveau, l’Inde, le Mexique, mais également la France, la Pologne, l’Espagne, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande ou encore l’Afrique du Sud, la Chine, l’Argentine et Barheïn.

Des emplois, à quel prix ?

Selon un porte-parole d’Amazon, l’entreprise aura créé plus de 300.000 emplois en 2021, et contribué à plus de 1000 milliards $ dans l’économie des États-Unis. Comprendre : 530 milliards en investissements directs et 500 milliards de mieux en valeur ajoutée indirecte.

Et pour accompagner la start-up qui n’aurait pourtant pas besoin de ces aides, c’est avant tout vers l’ouverture d’entrepôts que les sommes sont fléchées. mais Whole Foods, Zappos ou encore Audible, ont profité des générosités gouvernementales.

Selon Kenneth Thomas, principal auteur du rapport, cette utilisation des deniers publics ne s’avère ni judicieuse ni efficace. Les milliards dont dispose Amazon leur permettraient aisément de prendre en charge ces coûts. Pour autant, il semble préférable d’exercer « une influence pour amener le gouvernement d’un État à payer une partie d’un projet ». Et ce, alors que les sommes gagneraient à être injectées dans l’éducation, la santé ou les infrastructures du pays.

D’ailleurs, le recours aux allégements fiscaux pratiqués par des territoires en manque d’emplois finit par nuire aux entreprises locales, autant qu’aux contribuables.

À LIRE: la loi anti-Amazon en France, devenue anti-libraires ?

Conclusion : Amazon sélectionne ses futurs emplacements suivant une logique de rente accordée, « générant des profits basés sur l’activité politique, plutôt qu’en devenant plus efficace ». Le tout en imposant des conditions de communication frappées par le sceau du secret, afin de garantir une confidentialité totale.

Petits ruisseaux, grandes rivières

Quelques exemples deviennent fameux : la Nouvelle-Zélande, dans son cas, a accordé une aide pour la production de la série Lord of the Rings de 2019. Et le gouvernement résiste farouchement aux demandes de communication des documents liés aux échanges avec la firme.

Pour le territoire européen, où le Luxembourg a déjà fait la part belle à la firme, les sommes ne semblent pas délirantes… si on les prend individuellement. En revanche, ces petits montants s’accumulent, et démontrent la stratégie de subventionnement constante, quelle que soit la taille du projet en cours.

Mais le rapport, fondé dans sa démarche, néglige un point, complexe à évaluer dans sa globalité : en dix années de chiffre d’affaires et de bénéfices, que représente cette somme de 4,7 milliards $ ?

valeur exprimée en milliards de dollars

Entre 2012 et 2021, l’entreprise a réalisé 1950 milliards $ de chiffre d’affaires : les 4,7 milliards $ finissent par devenir moins qu'une paille – un pouillème... Et en ce cas, soulignent plus encore l’importance strictement politique des aides et subventions que la firme reçoit. Moins que des enjeux économiques, ce sont des bras de fer que l’entreprise peut remporter, face aux pouvoirs publics, définitivement fort démunis…

Le rapport peut être consulté dans son intégralité ci-dessous.

crédits photo : ANIRUDH/Unsplash