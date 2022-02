Contre Bolloré, les librairies appelées à casser leur tirelire

Certains ont cru que le SLF avait déposé une plainte, il n’en est rien. « Dans la procédure juridique européenne en cours, il ne s’agit pas d’une plainte, mais d’une intervention dans le dossier en tant que “tiers intéressé”. Nous intervenons auprès de la Direction générale de la concurrence de la CE en mettant en avant les risques de l’opération de fusion en matière économique et culturelle », indiquait récemment Guillaume Husson, secrétaire général du SLF à ActuaLitté.

Concentration jamais vue

Dans un récent courriel adressé à ses membres, le SLF demande ouvertement un soutien financier pour porter son action auprès de la Commission ?

Le groupe de Vincent Bolloré, Vivendi, qui possède notamment Editis, est devenu, en fin d’année dernière, le premier actionnaire de Lagardère qui, pour sa part, détient le numéro un de l’édition, Hachette Livre. Vivendi a annoncé qu’il allait lancer très prochainement une OPA sur Lagardère afin d’en prendre totalement le contrôle. Dans le secteur du livre, l’objectif de Vivendi est ainsi de contrôler les deux premiers groupes français d’édition, Hachette et Editis, en procédant à une concentration comme le secteur n’en a jamais connu. Communication du SLF

À travers une cagnotte ouverte sur HelloAsso — déjà dépositaire de 11.821 € quand nous écrivons ces lignes — ce sont 132 jours de soutien qui s’offrent aux volontaires. Pourquoi ? Les raisons ne manquent pas.

“Un groupe d'une telle puissance”

Devant les sénateurs de la Commission d’enquête sur la concurrence dans les médias, Guillaume Husson avait déjà avancé quelques points. D’abord, que l’argument « de la résistance aux GAFAM ne peut pas tenir ». Ensuite, de tels mastodontes écrasent déjà le marché avec des titres « de piètre qualité ». Mais surtout, qu’un acteur dominant entraînerait la mise à mal de la diversité — donc de la petite édition — que soutiennent les libraires.

D’autres arguments sont apportés dans le courriel aux adhérents du SLF : « En matière de diffusion et de distribution, la nouvelle entité représenterait environ la moitié du chiffre d’affaires des librairies et pourrait encore plus facilement qu’aujourd’hui leur imposer ses conditions. »

Et de rappeler, évidemment, les risques en matière de création éditoriale qu’un « groupe d’une telle puissance, contrôlant également de nombreux médias », ferait peser. « Il en résulterait une perte de diversité extrêmement préjudiciable pour les libraires, mais également pour les auteurs et les lecteurs. »

L’appel au don vise donc à empêcher « cette funeste perspective en engageant une action ». Peu assuré de pouvoir soutenir économiquement une opération susceptible de durer plusieurs mois, avec une douloureuse salée pour ce qui est des frais d’avocats, le SLF tente de sensibiliser chacun, et d’obtenir une contribution volontaire. Quelque 33 donateurs se sont manifestés à cette heure.

Un mouvement solidaire ?

« Lors de son passage au Sénat, Vincent Bolloré avait eu cette délicieuse image de lui, indiquant qu’il était un vieux sanglier “à la peau un peu abîmée”. Imagine-t-on que quelques avocats parviendront à lui amocher le cuir ? », s’interroge, sarcastique, un éditeur. « Il faut comprendre que l’inquiétude est collective : la prestation d’Arnaud Lagardère au Sénat, changé en gramophone, façon “La voix de son maître”, n’avait rien de tranquillisant. »

Pour autant, Yannick Bolloré, devenu le nouveau grand patron, a déjà exprimé que son intérêt était international, pas vraiment sur la mise à terre des points de vente français. Et l’éditeur de poursuivre : « Il faut manifester une résistance — sans verser dans le procès d’intention… – et payer des lobbyistes et des avocats s’avère coûteux, sans conteste. Personne ne peut laisser passer cela sans broncher. Maintenant, il y a l'art, la manière... et les moyens. »

Dans l’édition indépendante, on n’a pas manqué de relever les propos d’Antoine Gallimard au Sénat : « Quand le “Pape de l’édition” affirme qu’il a du mal à vendre ses guides de voyages dans les Relais H, parce qu’ils appartiennent à Lagardère, personne ne rigole. Demain, le groupe fusionné pourra écarter tout le monde de ces points de vente. Et dans le même temps, bénéficier de conditions commerciales imposées aux librairies… » Là encore, des choses peu reluisantes pour l’avenir.

Certains redoutent même qu’à l’image des Relais H, le nouveau groupe puisse développer un réseau de librairie en propre — à la manière de ce que l’on trouve déjà en Italie, où Feltrinelli, Mondadori ou Giunti disposent de dizaines et dizaines de librairies en chaîne. « Brandir l’épouvantail, c’est aussi un instrument pour forcer les uns et les autres à s’informer. Donc agir en conscience. »

Attention toutefois : au jeu du lobbying, tout le monde ne verse pas dans l’absolue honnêteté intellectuelle.

