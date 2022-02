Du livre au film : Gilles Legardinier débute le tournage de Complément cramé !

Depuis la perte de sa femme, Andrew Blake n’a plus le cœur à rien. Un ultime élan le pousse à retourner en France, dans la propriété où ils s’étaient rencontrés. Ce voyage vers le souvenir des jours heureux ne va pas du tout se passer comme prévu...



Lorsqu’il débarque au domaine de Beauvillier, Blake se retrouve engagé comme majordome à l’essai suite à un quiproquo... Face à celles et ceux qu’il découvre aussi perdus que lui dans cet endroit à part, cet homme qui croyait sa vie finie va être obligé de tout recommencer.

Adaptée du best-seller de Gilles Legardinier paru chez Fleuve Noir en 2012, voici une aventure humaine pleine de folie, d’émotion et d’humour qui parlera à beaucoup de monde, quel que soit l’âge… « Un hymne à la vie, hilarant et très réconfortant », assurait Femme Actuelle. La sortie dans les salles est prévue en 2023.



Le film est écrit par Gilles Legardinier et Christel Henon et produit par Christel Henon et Lilian Eche (Bidibul Productions, Luxembourg), et Clément Calvet et Jérémie Fajner (Superprod). Directeur de production : Laurent Lecêtre, Chef opérateur : Stéphane Le Parc, 1er Assistant : François Domange, Chef décorateur : Hérald Najar, Monteur image : Yves Deschamps, Ingénieur son : Yves Bémelmans, Créatrice costumes : Magdalena Labuz.