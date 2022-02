Détruite à Gaza, la librairie Samir Mansour renaît de ses cendres

Les bibliothécaires et les organisations non gouvernementales sont en première ligne pour lutter contre la vague de censure qui s'abat sur les bibliothèques publiques et scolaires, depuis plusieurs mois, aux États-Unis. Et se trouvaient un peu seuls dans leur combat, jusqu'à présent : le groupe Hachette vient de s'exprimer, et apporte un soutien moral et financier à la cause.