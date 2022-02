En 2022, Saint-Maur en poche revient pour 3 jours et change de lieu

La Ville de Saint-Maur et la librairie La Griffe Noire, co-organisateurs du salon, ont mis les bouchées doubles pour le retour du salon les 24, 25 & 26 juin prochains.

Un salon désormais sur trois jours, du vendredi au dimanche, au lieu de deux jours auparavant, un nouveau lieu plus vaste sur la place de Molènes à Saint-Maur-des-Fossés, sont les grandes nouveautés de la prochaine édition placée pour le signe d’un retour très attendu.

Pas moins de 250 auteurs sont attendus pour le dernier week-end de juin 2022 sur la place de Molènes. L’esprit de Saint-Maur en poche soufflera autour des rencontres avec les auteurs, des animations, des lectures, des contes, des ateliers créatifs et, comme chaque année, des plateaux animés par La Griffe Noire avec la fine fleur des auteurs présents.

« C’est un plaisir immense de retrouver le public et les auteurs dans le cadre convivial et joyeux du salon. Les lecteurs et les auteurs attendaient le retour du salon avec impatience, les éditeurs également. Toute l’équipe de La Griffe Noire est dans les starting-blocks pour le dernier week-end de juin », indique Jean-Edgar Casel, Président Directeur Général de la célèbre Griffe Noire.

À Saint-Maur, le salon est un des rendez-vous incontournables de l’année. Ce salon est aussi une marque de fabrique de la Ville pour des évènements conviviaux dans une ville apaisée.

« Je suis très heureux que nous puissions annoncer le retour de Saint-Maur en poche. C’est l’Évènement littéraire en Île-de-France de grande envergure avec plus de 25 000 visiteurs et avec un style qui fait son succès auprès du public. La Ville a un attachement tout particulier à la lecture tout au long de l’année », déclare Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur-des-Fossés.

Et d'ajouter : « Depuis 2018, elle a développé une charte de la lecture « Lire dans la boucle » qui se concrétise dans des animations à destination de toutes les générations et c’est un succès avec les journées « Lire dans les squares » à partir du printemps et « La Nuit de la lecture » à la médiathèque, notamment. Avec La Griffe Noire, nous avons travaillé à un nouveau format sur trois jours et dans un nouveau lieu pour donner au public une magnifique édition après deux années d’interruption en raison de la crise sanitaire. »