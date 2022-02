Mort de l’écrivain italien Mino Milani

En 1954, il avait commencé à travailler pour le Corriere dei Piccoli de Giovanni Mosca, un journal pour enfant très connu dans les années 1960 et 1970, avec lequel il a collaboré pendant plus de 20 ans.

Il a expérimenté ensuite plusieurs genres littéraires, de la biographie à la bande dessinée, en se confirmant un auteur prolifique et éclectique, à l’aise aussi bien avec les histoires d’aventure et les drames historiques qu’avec les histoires à caractère didactique. Ce qui est confirmé par sa production, vaste et diversifiée.

Débuts et production jeunesse

Il raconte ainsi ses débuts comme écrivain au site Il Giornale: « Quand j’ai commencé à écrire mes histoires, il y avait beaucoup d’importation de polars et de livres d’aventure. La seule façon d’écrire était de le faire pour les enfants ». Et c’est ce qu’il a fait d’une façon magistrale en faisant rencontrer « réalité » et « écriture ».

En 1957, il a publié en effet son premier recueil de nouvelles, ll cuore sulla mano. Beaucoup d’autres publications ont suivi, de Tommy River (un cycle d’aventures qui sort la première fois en 1960) à Martin Cooper (1968), toujours publiés par Mursia, maison d’édition fondée en 1955 à Milan, qui publie de livres scolaires et ouvrages jeunesse, ainsi que de la fiction.

En 1977, il publie Fantasma d’amore (Fantôme d’amour, publié en France par Les presses de la Cité en 1981) chez Rizzoli, un roman à grand succès dont le réalisateur Dino Risi s’est inspiré pour tourner le film du même nom en 1981, avec Marcello Mastroianni et Romy Schneider.

BD et l’amour pour Pavie

Mais Mino Milani est aussi un fin scénariste de fumetti (la bande dessinée italienne). À Lucques, où se tient chaque année le festival des fumetti et jeux vidéo Lucca Comics and Games, en 2017, il a laissé le moulage de ses mains dans le Walk of Fame, la collection d’empreintes des plus grands dessinateurs de bandes dessinées. Certaines de ses œuvres ont été publiées en France, par exemple par Casterman (Sandokan : Le tigre de Malaisie, 2009) ou Dargaud (Molly Manderling, 1990).

Il est l’auteur de nombreux livres qui relatent les enquêtes du commissaire Melchiorre Ferrari, dans un Pavie du XIXe siècle sous domination autrichienne. Il a également dédié Storia avventurosa di Pavia (l’histoire aventureuse de Pavie, Luigi Ponzio, 1998) à sa ville.

Selon l’écrivain Giorgio Scianna, enfin, « il a raconté chaque coin de Pavie d’une manière qui nous accompagne encore aujourd’hui dans nos promenades ».

Source : Fumettologica

Crédit : Facebook