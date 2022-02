Jean-Philippe Toussaint dévoile ses secrets d'écrivain

« Pour écrire, il faut sept yeux, un œil sur le mot, un œil sur la phrase, un œil sur le paragraphe, un œil sur la partie, un œil sur la construction, un œil sur l’intrigue – et un œil derrière la tête, pour surveiller que personne n’entre dans le bureau où on est en train d’écrire. Chacun des domaines que contrôlent ces sept yeux a ses propres règles et obéit à ses propres lois. Une seule imprécision dans un seul de ces domaines et c’est le faux pas assuré », explique Jean-Philippe Toussaint.

Pour la collection Secrets d’écriture, publiée aux Éditions Le Robert, l'auteur apporte son regard sur cet art de l'écriture. Son ambition est de dévoiler la fabrique de la création des plus grands auteurs et autrices de la littérature contemporaine francophone, du polar à la littérature jeunesse, en passant par la fantasy, le thriller, le manga... En 2022, Michel Bussi, Jean-Philippe Toussaint puis Susie Morgenstern, Franck Thilliez, Christelle Dabos et Françoise Bourdin inaugurent la collection.

Le Robert nous propose d'en découvrir les premières pages, en avant-première :

Jean-Philippe Toussaint est né à Bruxelles en 1957. Il est écrivain, cinéaste et photographe. Il est l’auteur de dix-huit livres publiés aux Éditions de Minuit. Il a obtenu le prix Médicis en 2005 pour Fuir et le prix Décembre en 2009 pour La Vérité sur Marie. Ses romans sont traduits en plus de vingt langues. Il a réalisé quatre longs métrages pour le cinéma et a présenté des expositions de photos dans le monde entier. En 2012, il a conçu au musée du Louvre à Paris l’exposition LIVRE/LOUVRE.