“Sensible, émouvant et délicat” : Des sirènes, de Colombe Boncenne

Alors qu’elle accueille sa mère atteinte d’un cancer chez elle, la narratrice découvre le quotidien de la maladie. Une nouvelle réalité s’impose alors à elles deux, celle du corps : elle exige son vocabulaire, ses gestes, ses nouveaux rituels et une intimité inédite.

La jeune femme raconte cette parenthèse hors du temps, en décalage avec la vie des autres. Les autres qu’elle raconte aussi, qu’elle approche encore, mais différemment, comme si chaque rencontre à présent avait une résonance logique avec son histoire. Est-ce le hasard ou notre instinct qui met sur notre chemin les bonnes personnes au bon moment ?

Dans leur bulle, une nouvelle complicité mère-fille s’installe, plus forte, ainsi qu’un réel plaisir d’être ensemble, de vivre à deux. Il y a quantité de bons moments, de bons petits plats, de longues discussions et de confidences. La jeune femme fait face alors à l’effusion de souvenirs de cette mère impatiente d’en démêler avec son passé et de les libérer du poids des secrets familiaux.

Cette mère qui la charge d’une mission libératrice : celle de parler pour rompre le sort. Mais comment et par quelles voie/voix ? Un roman sensible, émouvant et délicat qui aborde des questions essentielles avec beaucoup de

pudeur.

Léa P., librairie Decitre Bellecour