Yves Gauthier et André Vieru lauréats du Prix Russophonie 2021-2022

La préface pour l'un, la postface pour l'autre : deux traducteurs ont été récompensés pour leur traduction, ce samedi 12 février, annonce un communiqué.

Déjà nommé au palmarès du Prix Russophonie en 2011, en 2014 et en 2018, Yves Gauthier est lauréat du prix 2022, avec la traduction de Dersou Ouzala de Vladimir Arseniev. Cette parution du texte intégral jusque-là expurgé par la censure soviétique, s’inscrit en droite ligne dans le parcours du traducteur attaché depuis de nombreuses années à faire connaître la Sibérie, sa nature et les hommes qui l’habitent. Elle est due aussi à la rencontre de 3 écrivains voyageurs : l’auteur, Vladimir Arseniev, l’éditeur, Emeric Fisset et le traducteur, Yves Gauthier.

« On devine entre ces trois-là une infinie complicité et l’objet qu’ils nous offrent est un véritable trésor, tant par la beauté du texte que par l’actualité des problématiques et des valeurs qui l’animent. », précise le communiqué.

Le second lauréat, André Vieru, est un nouveau venu dans le monde de la traduction du russe. Philosophe, écrivain, il est aussi concertiste et ce sont tous ces talents qu’il met à l’œuvre pour traduire, chez Vendémiaire, le théâtre de Pouchkine. Le Visiteur de marbre et autres œuvres théâtrales est assorti d’une ample postface où il justifie son choix de traduire Pouchkine « pour l’oreille et non pour l’œil ». A Elena Balzamo d’écrire : « ni archaïsante, ni trop moderne, la version française se maintient sur une ligne de crête délicatement dessinée – c’est beau, c’est limpide, c’est naturel, un vrai miracle ! »

Le jury est composé de journalistes, d'universitaires et d'écrivains. Andreï Makine, Andreï Kourkov, Agnès Desarthe en ont déjà fait partie. Le prix Russophonie 2021-2022 a été remis lors des 13e Journées européennes du livre russe et des littératures russophones le 12 février 2022, dans les salons de la Mairie du 5e arrondissement de Paris. Les deux lauréats succèdent à Anne Coldefy-Faucard pour la traduction de Manaraga de Vladimir Sorokine.

Trois autres finalistes ont été distinguées pour leur traduction : Marianne Gourg Antuszewicz pour La Route d'hiver de Léonid Youzefovitch chez Noir sur Blanc, Maud Mabillard pour Le Manteau à martingale de Mikhaïl Chichkine également chez Noir sur Blanc et Véronique Patte pour Les aventures d'un sous-locataire de Iouri Bouïda chez Gallimard.

