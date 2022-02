En Italie, les éditeurs demandent un crédit d’impôt sur l’achat de papier

Dans une déclaration commune du 8 février 2022, l'Association des éditeurs italiens (AIE), l'Associazione Nazionale Editoria di Settore (ANES) et la Federazione Carta Grafica demandent au gouvernement un crédit d'impôt sur l'achat de papier graphique à des fins d'édition. Cette approche est définie comme « une mesure urgente en faveur de la durabilité du secteur de l'édition et nécessaire pour contribuer à la résilience de la chaîne d'approvisionnement, de première importance pour le pays (…) ».

Les signataires de l’appel

Quant aux signataires de cet appel, notons que les éditeurs appartenant à l'AIE représentent plus de 90% du marché italien du livre et que le secteur de l'édition - livre et contenu numérique - avec environ 3 milliards de chiffre d'affaires est la principale industrie culturelle du Bel Paese.

Par ailleurs, l’Associazione Nazionale Editoria di Settore regroupe plus de 150 sociétés d'édition avec plus de 900 titres qui touchent 6 millions de lecteurs chaque mois. Enfin, la Federazione Carta Grafica, avec un chiffre d'affaires de près de 22 milliards d'euros, est l'un des principaux acteurs de l'industrie manufacturière italienne, représentant 1,3 % du PIB.

Si les éditeurs italiens emboîtent le pas, notons que les éditeurs du Québec ont dernièrement interpellé leur gouvernement pour obtenir des modalités fiscales revues, notamment sur la question de la production des ouvrages.

Coût de l’énergie et crise du papier

Selon Emanuele Bona, président de la Federazione Carta Grafica, certains secteurs sont déjà en crise, comme les magazines imprimés en héliogravure. Les problèmes majeurs proviennent du coût de l’énergie et de la difficulté à trouver du papier : « Le prix de l’énergie met déjà en danger l’arrêt de certains segments de production, comme les magazines imprimés en héliogravure. »

Et d'ajouter : « Mais pour l’ensemble des secteurs de l’édition et de l’impression commerciale, l’augmentation du coût du papier a pris des proportions telles qu’elle a érodé toutes les marges, compte tenu des difficultés évidentes à transférer ces hausses de prix en aval. Ce scénario est aggravé par les problèmes liés à la faible disponibilité des matières premières, en partie due au processus continu de conversion de la production en papiers d’emballage. »

Les difficultés du secteur éditorial

Selon Ricardo Franco Levi, président de l’AIE, il existe un risque d’augmentation du prix de couverture de certains essais et romans et, pour ce qui concerne l’édition scolaire, un retard dans la production des manuels. Voici ce qu’il a déclaré : « Après deux années très positives, l’urgence papier pèse comme une menace sérieuse sur le monde du livre. Les hausses de prix compriment les marges de tous les éditeurs, ce qui se traduit par un risque de hausse des prix des livres de « varia » (essais et romans), une voie qui n’est même pas envisageable pour les éditeurs scolaires, soumis aux plafonds de dépenses imposés par la loi. »

Selon lui, les augmentations de prix « sont aggravées par les difficultés d’approvisionnement qui rendent encore plus difficiles la planification de la production et la distribution en temps voulu. Là encore, avec une attention particulière pour les éditeurs scolaires qui s’engagent à garantir aux écoles et aux familles la disponibilité des manuels dans les délais liés au calendrier de l’année scolaire ».

Un problème national

Enfin, Ivo Alfonso Nardella, président de l’ANES, déclare que « l’énergie et les matières premières représentent le cœur de la productivité. L’augmentation du coût de l’énergie et du papier pose également de sérieuses difficultés au secteur de la communication technico-scientifique et au secteur en général. La réduction ou, pire encore, la coupure du flux d’informations et de mise à jour professionnelle nuit gravement au tissu industriel et professionnel italien, qui commence à peine à se rétablir. Réduire la culture, c’est porter atteinte à la production nationale, qui a de plus en plus besoin d’être maintenue à niveau pour relever les défis que nous impose cette ère de transition ».

crédit : Tom Hermans / Unsplash