Itinéraire mortifère de la comtesse de Castiglione    

« Son désir de liberté déboucha sur une rébellion systématique contre les injonctions d’abnégation familiale, de pudeur, de soumission et de respectabilité qui pesèrent sur les femmes du XIXe siècle : une rébellion qui a gardé son pouvoir incendiaire et qui aujourd’hui encore dérange, déconcerte, scandalise »

La Contessa de Benedetta Craveri, traduit par Dominique Vittoz et publié chez Flammarion est d’une beauté et d’une tristesse sans égale. Le talent de conteuse de l’historienne et l’énorme travail de recherche qu’elle a réalisé pour nous faire découvrir cette femme haïssable, mais que nous voulons néanmoins protéger (d’elle-même bien souvent), se complètent pour nous passionner, nous emporter, nous faire rêver de liberté au point de faire le choix d’une quasi-claustration, pour échapper à ce monde qui n’est pas prêt.

Mariée jeune, trop jeune, au comte de Castiglione qui pensait pouvoir la dresser, elle reprit rapidement sa liberté et… des amants. Consciente de l’effet qu’elle faisait sur les hommes, elle n’hésitera jamais à se servir de son corps comme d’un outil. Maîtresse de Victor-Emmanuel, duc de Savoie et roi du Piémont-Sardaigne (avant de devenir le premier roi de l’Italie unifiée en 1861), il semble qu’elle laissa entendre à ce dernier et à son ministre, Cavour, qu’elle était tout à fait partante pour mettre ses atouts de femme « au service de la raison d’État ».

Et comme son mari avait dans l’idée d’aller faire un tour à Paris, la raison d’État revenait alors à espionner sans en avoir l’air la Cour Impériale française. « Elle apprenait ainsi l’amoralité de la politique et la brutalité du pouvoir, qui se servaient de son corps comme d’un instrument à leur disposition », mais lui offrait par la même occasion une liberté à laquelle elle avait toujours aspiré.

C’est le 9 janvier 1856, qu’elle rencontra pour la première fois Napoléon III, six mois plus tard elle devint sa maîtresse lors d’une promenade en barque au château de Fontainebleau, « tout le monde avait remarqué que Virginia [la comtesse] était un peu “chiffonnée” et que l’impératrice laissait “voir quelque dépit” ». Virginia avait 19 ans.

Tous, elle y compris, s’accordaient pour dire que c’était la plus belle femme de Paris.

Presque tous s’accordaient également pour dire que c’était la personne la plus détestable de Paris. Le comte de Fleury ne disait-il pas que « la comtesse de Castiglione était un “Narcisse femelle en admiration devant sa propre beauté, sans souplesse, sans douceur dans le caractère, ambitieuse sans grâce, hautaine sans raison.” »

Ignorait-il que bien souvent les personnes les plus hautaines cachent en fait un grand manque d’assurance ? Histoire classique d’une jeune fille n’ayant quasiment jamais reçu de preuves de considération de son père et qui fera tout pour qu’il soit enfin fier d’elle… sans y parvenir. Il ne fera que profiter des postes que sa fille arrivera à lui procurer en se voilant la face sur les façons d’y arriver.

Celle que l’on présente comme la maîtresse de Napoléon III, le restera fort peu de temps. Mais elle avait un réel talent : faire que ses amants ne l’oublient jamais complètement. Elle sera la « douce amie » d’un bon nombre d’hommes politiques et diplomates de plusieurs pays européens, faisant d’elle un pion important sur l’échiquier européen et un élément déterminant de l’unification de l’Italie.

Loin de n’être qu’une courtisane, la comtesse de Castiglione était instruite et intelligente et s’y retrouvait fort bien en politique. Belle et futée, voici une femme dangereuse, mais dont on ne se débarrassait pas, à moins qu’elle ne le décide. Sûre d’elle, elle n’était nullement impressionnée par les grands de ce monde et les traitait en égal, les harcelait en égal, jusqu’à obtenir ce qu’elle voulait, faisant par là même de sa vie, un vrai combat. « Sa capacité à se faire entendre par les puissants ne passant pas nécessairement par la chambre à coucher. »

Pas d’intrigue à cacher, il ne s’agit pas ici d’un roman, simplement d’une tragédie, celle d’une femme brillante, mais rongée par la peur de mourir pauvre, « sur le pavé », en proie à la paranoïa, la dépression et qui plus est, hypocondriaque, qui passera d’une liberté presque indécente pour l’époque à un enfermement choisi. On ne peut pas être et avoir été semble avoir été inventé pour elle… et par elle.

On l’aime, on la déteste, on la jalouse sans vouloir pour autant de sa vie.

Lire cette biographie c’est faire revivre cette femme qui avait peur de l’oubli.

Lire ce livre, c’est rendre hommage à Virginia, rendre hommage à la Contessa et elle aurait aimé ça !