Fusion Edithachette : “L’argument de la résistance aux GAFAM ne peut pas tenir

Guillaume Husson, secrétaire général du Syndicat de la librairie française, Christophe Hardy, président de la Société des Gens de Lettres et Antoine Gallimard, certes président du Bureau international de l’édition française, mais seulement conseiller du Syndicat national de l’édition, étaient réunis. L’absence notable de Vincent Montagne, président du SNE, et à ce titre plus légitime, s’explique par une indisponibilité le jour de l’audition, nous indique la Commission.

Chacun des acteurs aura amplement pu détailler les raisons des craintes que la fusion laisse présager. Tant du point de vue de la « puissance médiatique renforcée » pour Vivendi, comme l’indique Antoine Gallimard que des difficultés dans la négociation des contrats, ajoute Christophe Hardy. Pour Guillaume Husson, Editis et Hachette représentent avant tout la moitié du chiffre d’affaires global de la librairie. Dans certains segments, plus encore. Mais au-delà des enjeux commerciaux, c’est « le rouleau compresseur » que redoutent les libraires, en mesure de bloquer l’accès au marché pour les éditeurs indépendants autant que pour des auteurs confidentiels.

Des « mastodontes », pour reprendre le mot de Laurent Lafon, en mesure d’étouffer le marché avec des titres « de piètre qualité », déplore Guillaume Husson. Mais surtout, les risques seraient démultipliés par une « concentration inédite sur le marché ». Et le secrétaire général du SLF de balayer le « faux argument » d’une résistance aux GAFAM. Argument trompeur même, puisqu’après 22 ans d’activité, la firme américaine ne pèse que pour 10 % du marché — contre 54 % aux États-Unis. « L’argument de la résistance aux GAFAM ne peut pas tenir », conclut-il.

Visible pour les lecteurs

Au terme d’une introduction de quelques minutes, chaque représentant de sa profession sera consulté sur ce que la fusion Edithachette entraînerait. Quand une librairie dispose de 20.000 titres en moyenne en stock, face aux 70.000 nouveautés et les 800.000 titres de fonds, Guillaume Husson souligne la « bataille des groupes pour occuper une place en librairie ». Ainsi, la diversité que défendent les libraires, et qu’incarnent les petits éditeurs, sera mise à mal avec l’émergence d’un super-groupe éditorial.

La problématique d’un Vivendi cumulant tout à la fois presse, télévision et édition sera l’un des éléments récurrents : la concentration conduira-t-elle à un manque de visibilité pour certains ouvrages ? Christophe Hardy note que « le moment essentiel est celui de la distribution » en ce qu’il accorde la visibilité aux livres, lors de la sortie. « La stratégie de communication intervient ensuite. » Comprendre : Edithachette rendrait invisibles les titres de la concurrence si l'on tient compte l'actuelle puissance cumulée.

Antoine Gallimard abonde : lui qui publie des guides de voyages éprouve de réelles difficultés à les placer dans les Relais H — propriété de Lagardère. Selon lui, les guides concurrents que publie Hachette Livre bénéficient d’un meilleur éclairage. Et de même pour les médias : si aujourd’hui, une équité dans le traitement s’opère, les rapprochements possibles pourraient conduire à l’exclusion d’auteurs extérieurs au futur groupe.

L’une des précieuses questions portera sur les possibilités de rachats découlant de la fusion. Gallimard s’intéresserait-il à certains actifs ? « Je suis un éditeur de catalogue. J’ai construit ce groupe parce que j’y voyais des complémentarités », répond-il. « À une époque, j’étais intéressé par la maison Hatier », reconnais. Et si certaines pièces sont mises en vente, « j’irai regarder, mais uniquement si cela consolide une complémentarité ».

Les domaines scolaires et parascolaires feront l’objet de plusieurs questionnements des sénateurs, avec cette conclusion de Christophe Hardy : un regroupement des maisons conduira à une concurrence moindre.

Un monde idéal

La liberté de création, ou l’autocensure seront également évoquées : Christophe Hardy propose que soit considérée la possibilité d’une clause de conscience à l’image de celle dont bénéficient les journalistes. De quoi permettre aux auteurs, en cas de rachat, de retirer leurs œuvres. « Si un éditeur surpuissant a une ligne très marquée, les auteurs seront tentés de s’y conformer avec des projets qui n’entrent pas en contradiction », estime le président de la SGDL.

En outre, l’histoire semble repasser les plats : en 2004, Hachette intégrait des maisons de Vivendi Universal Publishing. 20 ans plus tard, le processus inverse se présente. « À l’époque, l’édition était un petit village. Aujourd’hui, ce n’est plus la même chose », estime Antoine Gallimard. D’ailleurs, les personnalités ont changé, et Vincent Bolloré — et son idéologie dénoncée — n’est plus le problème central, mais bien la concentration des forces.

« En 2003, le SLF avait attaqué la fusion », intervient Guillaume Husson. « Le risque idéologique relève de circonstances aggravantes. » Désormais engagés comme tiers intéressés auprès de la Commission européenne, libraires et éditeurs seront prochainement rejoints par les auteurs, assure Chrisotphe Hardy : le mémoire des auteurs interviendra dans quelques jours.

Alors, faudrait-il intégrer l’édition dans la loi de 86 qui protège les médias, empêchant un volume de concentration, et instaurant des seuils pour les organes médiatiques ? « Le droit de conscience pour les auteurs présenterait un intérêt véritable », indique Christophe Hardy. Et de leur côté, tant Guillaume Husson qu’Antoine Gallimard se laissent aller à rêver d’une régulation susceptible de freiner les appétits. Mais point trop n’en faut toutefois.

« Il existe un effet de taille et de puissance, parce qu’un groupe qui cumule des forces présente un risque véritable. Les équilibres sont fragiles », note Guillaume Husson. Si 2021 fut une année d’exception, les deux premiers groupes éditoriaux, Hachette et Editis, « fournissent les plus mauvaises conditions commerciales accordées aux libraires ». Éviter les cumuls, sur le principe, « la réflexion serait opportune », conclut-il.

On pourra retrouver l'ensemble des échanges en podcast ci-dessous :

crédits photo : capture d'écran