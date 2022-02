L'auteure jeunesse Marie-Aude Murail investit les bibliothèques de Belgique

En nous beaucoup d’hommes respirent raconte l'histoire d’une famille française sur trois générations, de 14-18 aux années 2000. « Une enquête intime et une plongée dans un récit familial, à la fois commun et singulier. » Autour de ce récit, les bibliothèques communales et provinciales de La Louvière proposent, pour tous les âges, des ateliers, des lectures et animations variées pour « s’interroger sur nos histoires familiales, et sur ce qui nous constitue. »

Un projet qui s'inscrit dans le programme Bibliocontact du Réseau louviérois de Lecture publique, mais qui ira au-delà de cette action qui s'achèvera en avril, quand le projet autour de Marie-Aude Murail continuera encore.

Marie-Aude Murail, connue pour ses romans destinés à la jeunesse engagée, sera présente les 4-5 et 6 mai :

- Mercredi 4 mai de 14h à 16h environ : rendez-vous à la Ribambelle des mots, bibliothèque jeunesse, pour rencontrer les enfants (et parents, grands-parents) qui ont participé aux animations du mercredi. Présentation des carnets, du quiz, des objets, de jeux… A 18h : rencontre tout public animée par Isabelle Auquier et Deborah Danblon à la Maison des Associations. Exposition de créations réalisées lors des animations. Dédicaces.

- Jeudi 5 mai : rencontre avec des classes ados en matinée. Fin d’après-midi : atelier d’écriture avec Isabelle Auquier et Marie-Noëlle Mortelette. Invitation au souvenir, par le biais d’objets ... musicaux, odorants…

- Vendredi 6 mai : rencontre avec des classes ados en matinée.

Lancement d'une chaîne de lecture

Une soirée de lancement d'une chaîne de lecture est organisée le jeudi 17 février, à 19h, au Gazomètre. Elle sera consacrée à la lecture d’extraits du roman, En nous beaucoup d’hommes respirent et lancera la chaîne de lecture consacrée à cet ouvrage sur Facebook (Groupe Facebook « En nous beaucoup d’hommes respirent »), chaîne alimentée par les lecteurs et lectrices.

Seront également organisés les mercredis de la Ribambelle, chaque mercredi de 14h à 16h à partir du 9 mars, consacrés à des activités autour du thème de la famille. Les participants pourront profiter d'animations autour de la famille et de l’intergénérationnel : création d'un carnet de questions/réponses à compléter à deux, jeux anciens/récents présentés par les jeunes et les moins jeunes (parents, grands-parents seront invités…), objets insolites, quiz (test & création), souvenirs littéraires, jeux anciens (kermesse, cour d’école…).

Un Atelier écriture, Ces cicatrices qui nous racontent, animé par Isabelle Auquier sera proposé le samedi 19 mars de 13h à 16h à la Bibliothèque provinciale de La Louvière. Auront également lieu, le 24 mars de 12h à 14h deux heures autour de la Sexologue et thérapeute familiale, Grazielle Sciuto, qui a consacré deux ouvrages au rapport hommes-femmes, documentés par des témoignages de patients. Un après-midi famille se tiendra dans le Parc Warocque le 9 avril de 14h à 17h avec jeux d’école, de rue et de kermesse (marelle, billes, bilboquet, tir à l’arc, course de sacs, pêche aux canards, élastique…) et bien d’autres surprises.

Un stage ado/adultes, MAMémoire, sera également organisé les vendredis 3, 10 et 17 juin de 9h à 12h30 et les 6, 7 et 8 juillet de 9h à 12h30, autour de la création d'un jeu de cartes du types Time Line pour inscrire son histoire familiale dans l'Histoire.