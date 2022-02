Éditeurs, auteurs et lecteurs en Iran : les autres victimes des sanctions américaines

Le rétablissement des sanctions américaines de 2018 par Donald Trump a eu un effet immédiat sur le prix du papier, explique la directrice de collection de Houpa, maison spécialisée dans les livres pour la jeunesse à Téhéran, Emily Amraï, citée par l'AFP. Dans un pays qui ne fabrique pas sa propre pâte à papier, le prix du livre dépend directement de la fluctuation du rial, la monnaie iranienne, face au dollar.

Le retrait unilatéral des Etats-Unis en 2018 de l'accord international sur le nucléaire iranien, et le rétablissement consécutif de lourdes sanctions américaines contre Téhéran ont plongé l'économie iranienne dans une violente récession.

En outre, les éditeurs sont confrontés à une autre difficulté : en Iran, le prix du livre ne peut plus être changé une fois fixé par l'éditeur avant impression, alors que celui du papier oscille fortement. « Entre le moment où je reçois le manuscrit, celui où je le mets en page et celui où je fixe le prix de l'ouvrage, je peux tout perdre si le papier a connu une hausse soudaine. Et cela arrive, car je suis à la merci du ballet des devises », confie le PDG des éditions Ofoq, Réza Hachéminejad. « Je me demande vraiment comment les gens achètent encore des livres à ces prix-là, c'est surprenant », ajoute-t-il encore.

Des livres hors de prix

La crise ne cessant d'empirer, plusieurs petites maisons d'édition ont été contraintes de mettre la clé sous la porte, car pour la majorité des clients des librairies iraniennes, appartenant à la classe moyenne « la priorité est de se procurer des biens de consommation essentiels, comme la nourriture », observe encore Réza Hachéminejad.

Ce dernier explique devoir sérieusement rogner sur ses marges afin de garder les fidèles lecteurs, et de se tourner bien plus vers les livres numériques pour éviter de devoir utiliser du papier, et ainsi réduire les coûts. La réduction de la pagination touche en revanche les auteurs Iraniens, ces derniers étant payés au nombre de pages dans le système de l'édition iranienne.

A LIRE:Interrogations et inquiétudes après la mort de l'écrivain iranien Baktash Abtin

Si la classe moyenne lectrice en Iran doit se restreindre dans ses achats de livres, pour les jeunes iraniens modestes, surtout dans les régions rurales ou défavorisées, la pénurie du livre les éloigne définitivement de la lecture. Une situation qui pourrait contribuer à accroître les différences sociales entre les enfants iraniens.

Crédits : Blondinrikard Fröberg (CC BY 2.0)