Nancy : un piaggo aménagé porte les documents à la rencontre des citoyens

Comme tous les lieux de lecture publique, les bibliothèques de la ville de Nancy ont vu, non sans crainte, les liens avec les usagers se distendre à l'occasion des premiers confinements de la crise sanitaire. Heureusement, les bibliothécaires eux-mêmes ne manquent pas de ressources : avant même le Covid-19, ceux de Nancy avaient imaginé le service Kraft.

« Cela faisait partie des pistes de développement des services auxquelles j'avais réfléchi en 2019 : ma référence était alors le click & collect, avec la dissémination de casiers dans la ville, où les usagers pourraient retirer leurs réservations », se souvient Isabelle Huber.

La crise sanitaire aura poussé à concrétiser les réflexions, mais dans une perspective à long terme malgré tout. « Au moment du confinement, nous avons voulu créer un service qui tienne la route, pour pouvoir le conserver dans la durée. C'est la raison pour laquelle Kraft s'est tout de suite doté d'un nom et d'une charte graphique. »

Comme de nombreux établissements de prêt, les bibliothèques de Nancy proposent dans un premier temps un retrait des documents réservés sur internet ou par téléphone, présentés dans des sacs de papier kraft. Les bibliothécaires y ajoutent rapidement des « Kraft surprise », des sélections de documents proposées « à l'aveugle » aux usagers : sur les sacs, de simples indications de catégories d'âges ou de genres, et, à l'intérieur, des livres, CD ou même DVD.

« Les usagers ont beaucoup apprécié ce dispositif, que nous avons décliné de manière “industrielle”, si je puis dire, pendant les confinements et les premiers mois de la crise sanitaire », indique Isabelle Huber, qui a détaillé l'organisation des services et les observations dans un article sur Épitomé, blog consacré aux recherches sur l'histoire et les collections de la Bibliothèque municipale de Nancy.

Un service qui tient la route

Avec les libertés de déplacement retrouvées, le service Kraft « dans les murs » a vu ses volumes baisser, « même si les usagers continuent à emprunter des Kraft surprise, sans forcément les lier avec la crise sanitaire ».

L'équipe des bibliothèques de Nancy a donc ouvert la phase 2 du projet Kraft : d'abord, avec l'ouverture de comptoirs d'emprunt et de retour à travers la ville, en ciblant en particulier les territoires éloignés des établissements. « Nous avons abandonné l'idée des casiers, qui nous paraissait trop impersonnelle, encore plus à l'heure où les rapports sociaux restent encore rares ou modifiés par la pandémie », souligne Isabelle Huber.

Ces comptoirs se sont installés dans 3 MJC (Desforges, Beauregard et Bazin), un musée, celui de l'École de Nancy et chez un commerçant, L'Atelier du Vélo, boulevard d'Haussonville. « Dans ces comptoirs, le Kraft est à la carte : l'usager réserve ses documents, nous les enregistrons avant de les déposer aux partenaires, chez lesquels ils sont retirés sur présentation de la carte d'usager », explique la responsable des services aux publics et de la Médiathèque Manufacture. Pour les partenaires, l'intervention est minimale, puisqu'il s'agit simplement de vérifier la carte d'usager. Les retours sont aussi possibles dans ces comptoirs : « Nous faisons une tournée des comptoirs chaque jour. »

Le réseau de 5 comptoirs a vocation à s'étendre, en particulier dans les zones éloignées des établissements de prêt. « L'idée est de créer un réseau culturel et social, et on trouve une certaine synergie auprès des MJC, avec des objectifs évidents en commun. »

Enfin, Kraft s'est doté d'un « véhicule léger, qui pourra à la fois porter les services de la bibliothèque et faire la promotion du service Kraft ». Un piaggo, petit véhicule motorisé traditionnellement lié aux glaciers italiens, acheté pour un peu de plus de 20.000 € grâce à une subvention de la direction régionale des affaires culturelles, a été aménagé et customisé par le collectif nancéien La Cagette, aux couleurs de la charte graphique du service, signée par Fabien Veançon.

Cette bibliothèque mobile, plus légère et moins gourmande en carburant qu'un bibliobus, fera la tournée des parcs de la ville, avec à son bord des Kraft surprise dont il ne demande qu'à être délesté. Équipé du matériel nécessaire, un bibliothécaire pourra inscrire les passants intéressés, pour qu'ils ne repartent pas les mains vides. « Nous visons à la fois des usagers qui n'ont pas le temps de se rendre à la médiathèque, mais aussi le passant qui n'avait “rien demandé” et se trouve attiré par le piaggo et ses couleurs vives. Tout l'enjeu, ensuite, sera d'installer une régularité. »

Le Kraft Truck se déplacera en effet régulièrement dans les parcs, avec 3 sur son parcours pour le moment : le Parc Sainte-Marie, la Pépinière et le Jardin Paul Verlaine. À terme, le Square Chopin devrait s'y ajouter, puis d'autres espaces verts de la ville. L'été, les tournées seront bien sûr plus fréquentes, notamment pour Nancy Plage, et elles seront interrompues en décembre et janvier chaque année, en raison des conditions climatiques.

Devenu « un véritable service des bibliothèques, au même titre que le secteur jeunesse ou adulte », Kraft mobilise 2 équivalents temps plein, ainsi qu'une personne qui coordonne le service à mi-temps. Par ailleurs, « une petite dizaine d'agents donnent de leur temps pour le Kraft Truck, au cas où les collègues sont indisponibles ».

Photographie : le Kraft Truck des bibliothèques de Nancy