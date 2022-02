Inauguration de la première Librairie Solidaire de Bordeaux

Depuis le 1er février 2022, Guillaume Robic a pris ses fonctions de président de Livre et lecture en Bretagne, établissement public de référence pour la filière du livre et de la lecture en Bretagne. Il sera assisté dans le cadre de son mandat par Graziella Segoni, vice-présidente. Elus à la tête de l’établissement pour une durée de 3 ans, ils succèdent respectivement à Catherine Saint-James et Anne Maréchal.