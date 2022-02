Les créatures fantastiques de la bande dessinée s'exhibent dans une exposition

« L’apparence de ces créatures fantastiques peut être différente en fonction du cadre culturel. Celles-ci n’ont cessé, au gré de l’Histoire, d’apparaître, de disparaître, de s’influencer ou de se transformer, exerçant toujours la même fascination sur les humains. Dès la fin du Moyen-Âge, des dizaines de milliers d’êtres étranges étaient recensés par les théologiens de l’époque. Puis le XXe siècle vit l’apparition d’un nouveau domaine de recherche, controversé, mais bien réel : la cryptozoologie. »

« Comme dans une fabuleuse aventure »

Et c'est dans un cabinet de curiosités d’une famille de cryptozoologues que débute cette exposition, où sont proposés des témoignages laissés par ces scientifiques de l'étrange, ou ces étranges scientifiques, c'est selon. Les visiteurs pourront ensuite poursuivre leur déambulation à travers quatre sections qui s’enchaînent « comme dans une fabuleuse aventure ».

Okko, Le Cycle de la terre, Tome 04, de Hub © Éditions Delcourt, 2008 – Hub

Des origines et l’histoire de ces créatures dans les arts, le parcours propose d'entrer au cœur de la Fantasy, de la Science-Fiction et du Steampunk, trois genres de la bande dessinée propices aux merveilleux.

Ces quatre sections sont ponctuées d’œuvres, d’objets d’art et d’iconographie (peintures, sculptures, gravures, photographies, dessins, faïences, dentelles) dont « le bestiaire fantastique dialogue en continu avec les créatures de bande dessinée ».

Akkad, page 49 © éd. Le Lombard, 2021 – Clarke

Parmi les titres de bandes dessinées abordés dans cette exposition, les visiteurs pourront notamment découvrir :

Siegfried, d’Alex Alice (éd. Dargaud), La Légende des nuées écarlates, de Saverio Tenuta (traduit par Hélène Dauniol-Remaud, éd. Les Humanoïdes Associés), Créatures fantastiques, de Kaziya (traduit par Masaya Morita, éd. Komikku), Lothaire Flammes, de Marianne Alexandre (éd. Jungle), Enola et les animaux extraordinaires de Joris Chamblain et Lucile Thibaudier (éd. De la Gouttière), Alpi the Soul Sender de Rona (traduit par Thibaud Desbief, éd. Ki-oon), ou encore Le Château des étoiles de Alex Alice (éd. Rue de Sèvres).

En fin de parcours, l’exposition présente le travail de Jérôme Lereculey, auteur de bande dessinée spécialiste des animaux fantastiques. À travers une histoire en quatre pages dont les étapes de travail sont détaillées, les visiteurs pourront découvrir « à la fois le lien tissé entre la ville de Calais et les créatures extraordinaires et les arcanes de la création en bande dessinée ».

Elfes, Tome 1 © Editions Soleil, 2013 – Istin, Duarte et Saïto

L’exposition Créatures, bestiaires fantastiques de la bande dessinée a été conçue et organisée en partenariat avec l’association On a Marché sur La Bulle, et scénographiée par Alexandra Maringer.