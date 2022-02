Une nouvelle adaptation de la série Chair de Poule bientôt disponible sur Disney+ 

Fantômes, momies, pantins possédés, miroirs maléfiques, loups-garous... Dans Chair de poule, tous les moyens sont bons pour effrayer les enfants et adolescents, confrontés à un univers maléfique et terrifiant. Publiée par Scholastic, puis par Bayard Poche en France, Goosebumps ou Chair de Poule est l'une des séries de livres les plus vendues de tous les temps, avec plus de 400 millions de livres en anglais imprimés, et des éditions internationales en 32 langues.

Une première adaptation en série est diffusée dans les années 90, reprenant plus ou moins fidèlement l'univers de R.L. Stine.

Ce sont ensuite deux films, Chair de Poule, le film et Chair de Poule : les fantômes d'Halloween, respectivement sortis en 2015 et en 2018, qui adaptent l'univers de l'auteur à succès sur grand écran.

Le 4 février 2022, Disney+ a annoncé, dans une présentation à la Television Critics Association, avoir récupéré les droits de la série pour une nouvelle version et une adaptation modernisée en prise de vues réelles.

Ce n'est d'ailleurs pas le premier projet de R.L Stine sur Disney+, puisque la série De l'autre côté est également adaptée des romans graphiques du même nom. Par ailleurs, une autre saga de l'auteur, Fear Street, avait été portée à l'écran pour Netflix en 2021.

Chair de Poule combine la comédie pour adolescents avec l'horreur, l'aventure, le mystère et le suspense. La série suit un groupe de cinq lycéens qui déclenchent des forces surnaturelles sur leur ville et doivent travailler ensemble - grâce et malgré leurs amitiés, leurs rivalités et leurs passés respectifs - afin de la sauver, apprenant au passage beaucoup de choses sur les secrets d'adolescents de leurs propres parents. La bande-annonce n'a, pour le moment, pas encore été dévoilée.

Crédits : Capture d'écran, Chair de Poule, Saison 1 Episode 10 - Le pantin maléfique