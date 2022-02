DC Comics : un hommage au musicien Daniel Johnston avec des couvertures alternatives

Depuis le 11 septembre 2020, soit un an après la mort de Johnston, le musée d'art contemporain Contemporary Austin, au Texas, abrite une exposition qui revient sur l'œuvre visuelle de l'artiste. Dessinateur depuis son enfance, Johnston illustrait notamment ses pochettes d'album, et avait conservé un trait enfantin et coloré, qu'il mettait au service de thématiques pas si enjouées.

Amateur de bandes dessinées, Daniel Johnston était un lecteur et amateur de comics mettant en scène divers super-héros. L'éditeur DC Comics ne s'y est pas trompé, et s'est associé avec le musée d'Austin, la librairie Austin Books & Comics et Electric Lady Studios, légendaire studio d'enregistrement new-yorkais.

De cette collaboration est né un hommage à Johnston, avec le choix de trois illustrations pour orner les couvertures alternatives de Batman #121, dans une édition très limitée.

À l'origine de cette opération, une découverte du commissaire de l'exposition présentée à Austin, Robin K. Williams : dans un courrier envoyé dans les années 1990 ou 2000, Johnston demandait à son amie Marie Javins s'il serait possible de présenter quelques-uns de ses dessins chez DC Comics, pour illustrer la couverture d'une parution. « J'ai trouvé cette lettre étrange et touchante, parce qu'elle était signée par un musicien déjà connu dans le monde entier. Quand j'en ai parlé à Marie, elle m'a dit : “Daniel avait deux amours, la musique et le dessin, et il a toujours voulu illustrer des comics”. »

Chaque numéro avec couverture alternative est limité à 3000 exemplaires seulement, avec des précommandes ouvertes depuis ce lundi 14 février.

Batman, Superman et Orion, dans des versions très spéciales et propres à Johnston, sont présentés sur chacune des couvertures...