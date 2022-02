Bibliothèques en grève : débrayage ce 15 février

« Le passe vaccinal a été adopté le 16 janvier pour une mise en œuvre dès le 24 janvier, après validation par le Conseil Constitutionnel. Tout comme le passe “sanitaire”, le passe vaccinal ne présente aucune logique de santé et habitue les gens à davantage de fichage et au contrôle de tous par tous », indique le syndicat dans un communiqué.

Et d’appeler, ce 15 février, à une grève sur Brest — pour l’heure, seule métropole concernée.

« La Fédération SUD CT appelle l’ensemble des agents des établissements culturels et de loisirs concernés par l’obligation de contrôle du passe vaccinal à se mobiliser mardi 15 février, date à laquelle un grand nombre d’usagers adultes et enfants, suite à l’obsolescence de leur passe, se verront l’accès à la culture et aux loisirs de service public, interdit », poursuit le communiqué.

Le syndicat revendique « un accès inconditionnel à la culture libre et gratuite », justifiant le débrayage de ce 15 février. Et d’ajouter : « L’accès en est de plus en plus restreint alors qu’une portion de la culture payante et que l’ensemble du secteur marchand restent libres d’accès sans contrôle. »

