Querelle littéraire et coup de poing pour la Saint Valentin

Si on chantait ! revient avec un deuxième tome, toujours au profit du Secours Populaire. Intitulé Prunille Présidente !, cette année ce sont 14 auteures et auteurs de jeunesse qui se sont prétés à l’exercice pour écrire tour à tour un chapitre de cette aventure en forme de cadavre exquis et soutenir une cause importante.