L'édition indépendante appelle “à lutter pour la défense de la bibliodiversité

Voici le texte diffusé par l'association L'Autre livre, ici dans son intégralité.

Contre la mainmise sur l’édition, Résistance

L’association L’Autre livre qui réunit près de deux cents éditeurs indépendants dénonce la nouvelle et brutale étape que franchit en ce moment la concentration dans l’édition française.

L’annonce du rachat de Hachette par Vincent Bolloré crée les conditions d’un monopole de fait dans l’édition et la distribution et on peut s’étonner que les pouvoirs publics français et les instances européennes restent sans réagir.

Les groupes Editis et Hachette représentent plus de 40 % du chiffre d’affaires de la profession, 52 % des meilleures ventes, plus de 75 % des livres scolaires.

Cette concentration inédite dans le domaine de l’édition est aussi une concentration de la distribution et de la diffusion avec la réunion des moyens de Hachette et de Volumen repris il y a quelques années au groupe La Martinière.

Les dix premiers groupes font à eux seuls 89 % du chiffre d’affaires de l’édition française.

Pendant ce temps, les éditeurs indépendants qui sont plus de 2000 en France et qui jouent un rôle vital pour la bibliodiversité ont de plus en plus de mal à faire que leurs livres rencontrent les lecteurs.

La spéculation sur le prix du papier aggrave les difficultés que tous rencontrent.

Au cours de l’année dernière, dominée par la pandémie, les confinements et la restriction des occasions de vente de livres, 300 d’entre eux ont été amenés à suspendre leur activité.

Ce qui se joue là, ce n’est pas seulement la négation de la concurrence dont nous savons depuis longtemps qu’elle est tout à fait inégale, mais ce sont les conditions mêmes de la liberté de création et d’expression.

Le fait que la presse et l’édition dans ce pays soient aux mains de quelques milliardaires met en danger les libertés.

Le comportement qui a été celui de Vincent Bolloré, dans les médias, par exemple quand il a pris le contrôle de Canal+ ou la façon dont vient d’être orchestré le succès du livre de son propre frère sur Dieu et la science, justifient les inquiétudes exprimées par les auteurs, les salariés des groupes concernés, beaucoup de libraires et d’acteurs de la profession.

La nouvelle formule du Salon du Livre de Paris qui va permettre aux gros éditeurs de se retrouver entre eux au Grand Palais éphémère et lors duquel beaucoup d’éditeurs indépendants, d’éditeurs en région vont être écartés, va dans le même sens.

Dans ce contexte, nous appelons à nous rassembler et à lutter pour la défense de la bibliodiversité.

Nous proposons à toutes les associations des éditeurs indépendants et aux autres acteurs des métiers du livre de constituer un comité de liaison pour fédérer notre action.

L’Autre salon que notre association tiendra les 22, 23 et 24 avril prochains au Palais de la Femme sera le salon de la résistance et du rassemblement des éditeurs indépendants pour la défense du pluralisme éditorial.

