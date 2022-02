En fuite ! : déambulations malicieuses

En fuite ! est un album merveilleux, plein d’humour, de malice et de poésie. La première partie du livre, éminemment comique, met en scène différents protagonistes dont les destinées loufoques ne cessent de se croiser et de se percuter. Par une forme de contamination burlesque, un premier gag engendre un second qui atteint un autre protagoniste et provoque un nouveau gag qui en amène un autre qui influe sur un nouveau personnage et ainsi de suite, le tout se circonscrivant dans un périmètre restreint.

De nombreux plans, plongées cartographiques, donnent à voir les différents croisements de trajectoires de chacun des personnages (et incidemment les possibles catastrophes à venir) qui se limitent à un champ d’action de quelques rues et pâtés de maisons : cette concentration d’actions débridées au sein d’un espace resserré participe pleinement à l’humour de l’album, en particulier car elle permet de suivre les différentes histoires qui se déroulent simultanément. La proximité temporelle et spatiale compte ainsi comme un ressort comique des plus subtils et efficaces.

L’auteur développe ainsi une contagion spatiale de l’absurde et du loufoque qui rappelle les meilleures séquences des films de Jacques Tati (pensons, entre autres, à la magistrale scène du restaurant de Playtime). À l’instar du réalisateur français, Lelis témoigne d’une grande bienveillance à l’égard de ses personnages dont le nombre, finalement relativement restreint, et la récurrence des apparitions, plutôt régulière, esquisse l’image d’un théâtre de marionnettes. Chaque scène resplendit de tendresse et d’ingéniosité dans le déploiement de la catastrophe et dans l’anticipation de celle à venir.

La seconde partie de l’album, bien plus poétique, délaisse quelque peu le déroulement narratif des différents micro-récits pour se concentrer sur une suite de citations littéraires chères à l’auteur. Les deux employés municipaux, ayant coincé le chien errant dans une bibliothèque, s’enfoncent entre les étagères d’un meuble et trouvent un passage vers un monde étrange, peuplé par les héros des chefs-d’œuvre de la littérature (Pinocchio en premier que les deux comparses écrasent et détruisent par inadvertance). Ils continuent de poursuivre le pauvre animal qui les emmène aux confins de ces contrées surréalistes où sont convoqués, parmi tant d’autres, McCay, Stevenson, Melville, Collodi, Cervantès ou encore Verne. Les personnages et monstres mythiques surgissent les uns après les autres dans une balade onirique suspendue dans le temps et l’espace de l’imaginaire.

La douceur de l'aquarelle et la nervosité du trait permettent aux formes d'apparaître et de s'évanouir avec grâce et subtilité. Les images, pleines d’énergie et de finesse, installent immédiatement le lecteur dans la singularité de l’histoire qu’elles donnent à lire mais surtout à voir. L’album ne contenant pas de texte, la générosité du dessin installe une rythmique visuelle détonante et pleine de vie qui séduit l’œil et l’accompagne dans ses déambulations folles et poétiques.

En fuite ! est un très beau livre, drôle et fantastique, empli d’inventivité visuelle et de déférences envers les classiques du passé et qui saura ainsi séduire un lectorat large et sensible.