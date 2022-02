Le plongeur de Stéphane Larue adapté au cinéma

Go Films, spécialisée dans le film indépendant, a officiellement annoncé le tournage qui débutera le 14 février à Montréal, et se poursuivra jusqu'au 31 mars. Le film sera l'adaptation du roman Le plongueur, qui connut à sa sortie un succès populaire et critique, recevant plusieurs prix dont le Prix des libraires et le Prix Senghor.

La vie survoltée d'un restaurant

Outre Henri Picard, la distribution comprend notamment, parmi les 18 acteurs du tournage, Charles-Aubey Houde dans le rôle de Bébert, Joan Hart dans celui de Bonnie, Maxime De Cotret dans celui de Greg, et Fayolle Jean Jr dans celui de Renaud. Produit par Marie-Claude Poulin, l'adaptation a été scénarisée par Eric K. Boulianne et Francis Leclerc.

Le roman raconte l'histoire de Stéphane, montréalais de 19 ans, bloqué dans une spirale dangereuse : celle du jeu d'argent. Endetté et sans appartement, cet étudiant en graphisme, qui rêve de devenir illustrateur, trouve un job de plongeur dans un restaurant afin de s'en sortir. Il découvre alors la vie survoltée d'un restaurant à l'approche des fêtes et sa galerie de personnages...

« Quand mon éditeur, il y a cinq ans, m’a confirmé que Le plongeur serait adapté au cinéma, je me réjouissais, mais ça me paraissait lointain, irréel. [...] Je ressens aujourd’hui une sorte de fébrilité joyeuse. On peut raconter une même histoire de plusieurs façons, et j’ai très hâte de voir ce que Le plongeur deviendra à l’écran, entre les mains de Francis et d’Eric. Ce sera au moins autant leur plongeur que le mien », explique l’auteur Stéphane Larue.

Et d'ajouter : « Pour un écrivain, c’est un sentiment extraordinaire de voir ses personnages prendre corps, de les voir bouger, de les entendre. Je les reconnaissais, mais ils étaient déjà en train de devenir autres. De devenir les personnages de Francis Leclerc, d’Eric K. Boulianne, de devenir la création des actrices et acteurs. Je les découvrais comme pour la première fois, ce qui est peut-être pour moi la meilleure façon, alors que j’achève le premier jet de mon deuxième roman, de leur souhaiter bonne chance, et de leur dire à la revoyure. »

Distribué par les Québécois des Films Séville, une filiale d’eOne, Le plongeur devrait être à l’affiche au Québec à partir de 2023. Wazabi Films assurera les ventes internationales du film. Go Films a déjà produit 24 longs-métrages, dont Sympathie pour le Diable, de Guillaume de Fontenay, adapté du livre éponyme du journaliste Paul Marchand paru pour la première fois chez Lanctôt éditeur en 1997, avant d'être réédité en 2019 chez Stock à l'occasion de la sortie du film.

Crédits : Justine Latour/Editions Le Quartanier