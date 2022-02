Olga Ravn : enquête dans le cosmos

A bord du six millième vaisseau qui orbite autour de la planète, l’équipage accomplit journellement le travail attendu par l’entreprise qui l’a envoyé là ! Un travail qui consiste essentiellement, en plus de la conduite et de la maintenance du vaisseau, à surveiller des objets qui sont collectés à la surface de la planète et qui ont été rangés dans une salle où les employés se relaient pour leur observation.

Toutefois, depuis quelque temps, des comportements étranges sont apparus aussi bien chez les humains que chez les ressemblants, et qui ont été considérés comme suffisamment sérieux pour justifier qu’une Commission d’Enquête soit dépêchée sur place afin de recueillir les témoignages des employés.

Ceux-ci, un par un, pendant dix-huit mois, font part de leurs impressions, sentiments, observations, remarques,... aux membres de la Commission qui les consignent soigneusement et les transmettent quasi en temps réel, à l’entreprise pour analyse et conclusions. Ce livre est une compilation des dépositions enregistrées.

Ce qui surprend le plus, peut-être, c’est la construction narrative du récit. Celui-ci est constitué de la simple relation des propos des employés. Pas d’échange ! Pas de questionnement de la part de la Commission ! Seulement, en litanie, les monologues des humains et des ressemblants qui s’expriment !

Et même quand ces monologues semblent tenter de forcer une inter-réaction avec les membres de la Commission, un semblant de communication, ceux-ci restent muets et silencieux, un peu comme pourrait être une séance chez un psychiatre (ou un psychologue ou un psychanalyste : ne me cherchez pas des poux sur la correspondance des techniques de l’un ou de l’autre de ces professionnels : à jeun de toute formation dans ces disciplines, je ne sais pas en définir les différences d’approche ou de comportement) : un simple enregistrement.

Selon les employés, sans relation avec leur appartenance au groupe humain ou au groupe ressemblant, ces déclarations sont de longueur très inégales : certaines sont très lapidaires, d’autres particulièrement prolixes !

Elles sont présentées dans un ordre quasi chronologique bien que supportant quelques variations autour de cette tendance temporelle sans que j’aie pu déterminer la motivation ou la justification de ces variations. Un peu comme si les feuilles avaient été, par moments, mêlées.

Et elles sont faites sans heurt, sans animosité. Même si le lecteur finira, au fil des pages, par ressentir la montée d’une tension que la fluidité des propos, leur caractère très anodin, peine à laisser filtrer. Cependant, perce, au fur et à mesure, le sentiment que quelque chose serait là qui exacerberait les différences entre humains et ressemblants qui, malgré leur évidente similitude physique, sont très loin de percevoir, finalement, l’évolution de la situation de manière identique.

Et c’est ce qui est troublant dans ce livre. Cette façon de faire avancer ces fameux « signaux faibles » dont la détection est supposée permettre d’anticiper l’identification d’un risque, de pressentir la naissance progressive d’une situation dangereuse, de mettre en évidence, au milieu d’une mer d’huile, le frémissement d’une vague de tsunami en cours de formation.

Pourtant amateur de science fiction, cela faisait bien longtemps que je n’avais pas replongé dans ces visions futuristes de notre avenir, de l’avenir de l’Humanité. Le livre d’Olga Ravn a été une agréable découverte car il est toujours intéressant de voir comment l’imaginaire des auteurs(trices) dessine un futur que les plus perceptifs d’entre eux ont réussi à ressentir avec plus de précision que les autres au point d’avoir approché certaines de nos « nouvelles technologies » de manière assez sidérante sinon visionnaire.

Là, je ne suis pas sûr d’avoir découvert une vision encourageante de ce que pourrait être notre futur éloigné ! Et me vient à l’esprit cette question brutale que m’a récemment posée un ami : « Est-ce que personne ne trouve étrange que, aujourd’hui, des ordinateurs demandent à des humains de prouver qu’ils ne sont pas des robots ? »….