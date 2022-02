Guide de bonnes pratiques des liseuses pour les prisons américaines

De récentes déclarations de responsables de prisons et d’établissement carcéraux ont déclenché la sonnette d’alarme. Pour certains, l’expansion des livres numériques justifie une diminution des livres physiques mis à disposition des personnes incarcérées. Le rapport cite l’exemple de la Pennsylvanie qui, en septembre 2018, avait interdit l’achat et le don de livre aux prisons citant une « transition vers les livres numériques » comme justification.

Préoccupées par cette possible atteinte de l’accès à la lecture des personnes incarcérées, 55 organisations intéressées par l’accès à la littérature et à l’éducation dans les prisons américaines ont approuvé ce guide. Parmi ces dernières on retrouve L’Alliance pour l’enseignement supérieur en prison ou encore la bibliothèque publique de San Francisco. Il a été rédigé par le PEN ainsi que d’autres membres de la Coalition pour l’accès à la littérature et à l’apprentissage en milieu carcéral (CALL).

James Tager, directeur de la recherche chez PEN America, explique : « Nous sommes à un point d’inflexion majeur en ce qui concerne l’accès à la littérature dans les prisons américaines. Si les Américains n’insistent pas sur des politiques réfléchies en vue de l’introduction de liseuses dans les prisons, nous risquons d’exacerber les problèmes existants tels que l’interdiction arbitraire des livres et les prix compétitifs des livres électroniques. Ces meilleures pratiques représentent une voie à suivre potentielle centrée sur les besoins et les intérêts littéraires, éducatifs et de réadaptation des personnes en prison. »

L’introduction de liseuses dans le milieu carcéral américain reste récente bien qu’elles connaissent « un succès grandissant et une croissance exponentielle », indique le PEN, sans pour autant fournir de chiffres. Leurs propositions entendent corriger sept problèmes majeurs : continuer d’étendre l’accès à la littérature, le coût représenté par les liseuses et leur utilisation, les infrastructures et accès aux liseuses, le droit à la vie privée pour les prisonniers, la transparence autour de la politique des liseuses, la collaboration avec les bibliothèques publiques ou encore les comportements des vendeurs de livres numériques et de liseuses.

Ce guide se présente comme un mode d’emploi en termes de pratiques et de politiques pour que les prisons, les revendeurs de liseuse et tout autre acteur de la chaîne puissent s’assurer que les liseuses et leur utilisation répondent au mieux aux besoins des personnes incarcérées. Car quand ces derniers ne doivent pas payer l’appareil, certains services représentent des frais élevés, représentant des charges supplémentaires importantes pour les personnes incarcérées ou leurs familles.

Le document est disponible dans son ensemble sur le site du PEN América.

crédit : Lydia Pintscher (CC BY 2.0)