Le Prix Landerneau Album Jeunesse 2022 décerné à Max Ducos  

L'auteur et illustrateur de Mon passage secret recevra une dotation de 6000 € et son album bénéficiera dans les prochains jours d’une campagne de publicité dans la presse et de promotion dans l’ensemble des Espaces Culturels E.Leclerc.

Le résumé de l'éditeur pour Mon passage secret :

Cette histoire commence par un dimanche pluvieux. Liz et Louis s'ennuient à mourir. « Il n'y a rien à faire ici ! » râlent-ils. « Et on ne peut même pas regarder la télé ! » Pour les occuper, leur Papou marmonne alors : « J'ai une idée ! Allez chercher mon passage secret : vous allez voir, c'est extraordinaire ! » Il n'en faut pas plus à la fillette et son frère : ils courent à la recherche du passage secret...

De la chambre au salon, en passant par la cuisine ou la cave, ils ne cessent de trouver des passages secrets menant à des trésors toujours plus extraordinaires ! Mais chaque fois, c'est la même réponse : « Bon, ce n'est toujours pas mon passage secret... » Jusqu'à ce que le quiproquo soit levé et que Liz et Louis trouvent enfin le vrai passage secret ! ...

Depuis 2013, Le Prix récompense un album écrit en français, publié dans l'année et s'adressant aux enfants âgés de 3 à 8 ans. Au-delà de leurs qualités graphiques et éditoriales, les albums sélectionnés incitent les jeunes lecteurs à découvrir le monde et à se découvrir eux-mêmes.

Mon passage secret succède à Gaspard dans la nuit de Seng Soun Ratanavanh, paru aux éditions La Martinière Jeunesse, primé en 2021.

Crédits : Jean-Claude Mourlevat, Max Ducos et Michel-Édouard Leclerc, DR