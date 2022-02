Edithachette : la Commission d'enquête du Sénat auditionne l'interprofession du livre

L’interprofession, une fois de plus mobilisée, mais cette fois devant les sénateurs de la Commission d’enquête. Après l’audition de Vincent Bolloré, qui n’aura cessé de répéter que Vivendi était un nain face aux GAFAM, viennent donc celles de représentants de la librairie, des auteurs et de l’édition.

Ainsi, Guillaume Husson, délégué général du Syndicat de la librairie française, viendra évoquer les risques qu’un tel regroupement d’opérateurs engendreraient pour la librairie. Des préoccupations déjà formulées en septembre 2021 : le SLF pointait qu’au-delà « des risques pour leur profession, c’est l’ensemble des équilibres du marché du livre qui s’en trouverait bouleversé, impactant la création, la diversité et le maintien d’acteurs indépendants ».

De son côté, Christophe Hardy, président de la Société des Gens de Lettres développera la tribune parue dans Le Monde. Dix auteurs, dont Christophe Hardy, présentaient la fusion comme un danger pour les « équilibres économiques ».

Enfin, Antoine Gallimard, qui a définitivement pris les commandes dans ce dossier, interviendra au titre de président de Madrigall, et conseiller du Syndicat national de l’édition. Dans une récente interview sur France Inter, le grand patron avait exprimé ses craintes face au tsunami que cette convergence représentait.

À LIRE: Antoine Gallimard et Vincent Bolloré

Ce qui étonne les observateurs, c’est de voir que ni Pierre Dutilleul, secrétaire général du SNE ni Vincent Montagne, président, ne sont invités. « Le premier sera certainement présent, en tant que collaborateur, mais Vincent Montagne, sous serment, pourrait être amené à dévoiler qu’il convoite Editis », nous précise un observateur.

De fait, les sénateurs ne manqueront certainement pas d’interroger Antoine Gallimard sur ses propres ambitions en matière de rachat — on évoque depuis quelque temps maintenant des morceaux dans le scolaire et le parascolaire.

La Commission d’enquête, sollicitée par ActuaLitté, nous précise par ailleurs que des représentants « des groupes Hachette et Editis seront également auditionnés. Pas au cours de cette table ronde, mais dans une prochaine ». Autant disposer de toutes les informations.

Après tout, le SNE avait dégainé, début janvier, un communiqué lapidaire. « La préservation d’un accès équitable au marché de détail et au marché des droits, comme aux matières premières et aux médias, est une condition nécessaire au développement équilibré de notre secteur d’activité, porteur de forts enjeux sociaux, éducatifs et culturels. Il en va de la bonne représentation des œuvres en librairie et, avec elle, de la libre expression des idées et des imaginaires. »

À LIRE : Edithachette, l’hystérie qui profite à Amazon

Editis et Hachette Livre avaient refusé de signer ce communiqué. Le premier ajoutait en réponse : « Le projet de renforcement de son actionnaire Vivendi au capital du groupe Lagardère s’inscrit dans un cadre international et européen pour construire un acteur fort dans un marché mondial en plein bouleversement. »

crédits photo : Jacques Paquier, CC BY 2.0