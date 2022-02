Un visage familier : dystopie inquiétante et couleurs acidulées

Nul ne saurait aujourd'hui contester que Michael Deforge compte parmi les auteurs les plus stimulants de sa génération. D'album en album, il continue de creuser une pratique auctoriale tournée vers l'expérimentation graphique tout en déployant un discours poétique et politique sur le monde. De ce point de vue, Un visage familier est probablement l’œuvre la plus aboutie de l'auteur et sans aucun doute une des bandes dessinées incontournables de ces derniers mois.

Le point de départ du synopsis, son principe même, peut se lire comme un miroir du style graphique de l’auteur : comment vivre dans un monde en constante versatilité formelle. De ces prémices scénaristiques découle alors toute une perspective fictionnelle dystopique : cette mobilité permanente des lieux et des personnes n'est plus poétique mais hégémonique, imposée par quelques démiurges sur une population docile, persuadée que ces rénovations s’ancrent dans un processus de perfectionnement.

Bien entendu le lecteur, habitué à ce genre de récit, entrevoit immédiatement la tournure perverse de ce mode de vie et observe sa lente remise en question par le protagoniste. L'histoire lorgne évidemment vers des fictions canoniques du genre comme Brazil de Terry Gilliam, mais le texte qui le sous-tend se modifie trop subrepticement et interpelle alors le lecteur : bien qu'employant des motifs contemporains, projetant des travers de la société actuelle comme l’aliénation de la technologie par exemple, la défiance envers la technocratie demeure intacte, comme si rien n'avait changé depuis les années 70.

Le thriller est particulièrement bien mené et cette situation kafkaïenne d’un jeune homme recherchant sa femme et ne la trouvant pas, bien qu'il la voit partout, rend la lecture particulièrement passionnante. La justesse de l’écriture permet de faire affleurer aussi une très belle histoire d'amour qui confère une touche d'humanité à cet univers étonnant et protéiforme, presque étouffant.

En plus de développer un scénario qui tient en haleine, Deforge fait montre de tout son talent avec des images qui resplendissent à chaque page. Rarement son style graphique aura aussi bien incarné un récit pourtant complexe : chaque case est un véritable répertoire de formes qui stimulent l'imagination et interpelle le lecteur. Les compositions, hantées, perturbées, mises en tension par de multiples motifs graphiques abstraits qui esquissent l'énergie d'un monde en perpétuelle reformulation, où chaque détail incarne potentiellement un personnage, se révèlent optiquement entêtantes et s'ancrent parfaitement dans ce récit futuriste.

La violence des couleurs vives renvoie à la dissemblance de ce monde par dissonances chromatiques : flamboyantes, les diverses nuances irradient l'oeil sans pour autant noyer le trait et confèrent aux planches un dynamisme électrisant (certains heurts peuvent faire penser à Marko Turunen ou à Tommi Musturi par exemple). Deforge met ainsi en scène un monde improbable en usant des possibles du dessin et élabore ainsi un univers proprement visuel pour ne pas dire conceptuel.

Un visage familier est probablement le meilleur album de Michael Deforge à ce jour, le plus ambitieux et le plus accessible, le plus dense et politique, mais aussi peut-être le plus beau, tout simplement.