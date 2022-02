Salon du livre de Turin : entre renouveau et ouverture du procès

Partons des valeurs sûres : la présence du directeur éditorial du Salon du livre Nicola Lagioia n’est pas certaine pour les prochaines années. En effet, il a été décidé de lancer un appel à candidatures, auquel Lagioia pourrait également participer, et non une nomination directe. Selon Giulio Biino, président du Circolo dei Lettori et du conseil d’administration du Salone, ce choix est dû à la nécessité « d’évaluer les autres candidats et les disponibilités » (La Stampa).

Et Biino souligne le fait que le Salone devra un jour pouvoir se passer de Lagioia : « Nous ne pouvons pas penser qu’il ne peut pas y avoir un Salone sans lui, ni que Lagioia peut rester pour toujours. S’il décide de prendre un autre chemin, j’espère et je suis convaincu que la foire pourra continuer à se tenir debout, grâce au travail de Lagioia et aux solides fondations qu’il laissera derrière lui. »

D’autres changements possibles concernent l’achat du Lingotto Fiere par la Région (Piémont) et la Municipalité (Turin), peut-être avec une participation privée. Ils devraient acheter le pôle à Gl Events « pour le mettre en valeur, le faire grandir, organiser des événements toute l’année », peut-être par le biais de la formule de location-achat (rent to buy).

Rencontre avec d’autres formes artistiques

Se profilent également de nouveaux projets pour le Circolo dei Lettori, fondé par La Région Piémont dans le but d’organiser des initiatives culturelles liées au livre (débats, lectures, rencontres, manifestations…) : après les antennes de Turin, de Rivoli et de Novara, il pourrait s'en ouvrir une autre à Cuneo.

Et le Salon de Turin prévoit également de nouveaux partenariats : « En juin, nous collaborerons avec le festival de l’économie, et en novembre nous organiserons le premier festival de littérature sportive quelques jours avant l’ATP, pour raconter les histoires des joueurs de tennis, des footballeurs et des nageurs. Cela pourrait également être un moyen de rapprocher les jeunes entre eux » ajoute Biino.

Outre le premier festival de littérature sportive, en effet il est également prévu de collaborer avec le monde de la musique, en faisant venir dans les écoles des rappeurs et des chanteurs que les jeunes adorent, pour après inviter les étudiants à écouter des auteurs-compositeurs d’autres époques.

Ouverture du procès et l’ombre de la prescription

Entre-temps, la procédure judiciaire concernant le Salon du livre de Turin suit son cours. L’ancien maire de Turin Piero Fassino, l’ancienne conseillère régionale pour la culture Antonella Parigi et l’ancien patron de l’événement Rolando Picchioni figurent parmi les 19 accusés.

Le procès était censé commencer en mai de l’année dernière, mais la pandémie de Covid-19 a modifié les dates et les priorités du tribunal. La date de démarrage a finalement été fixée au 27 janvier 2022. Mais il y a maintenant le cauchemar de la prescription : le retard dû au Covid pourrait compromettre une enquête qui remonte à plus de dix ans.

En effet, les infractions alléguées dans les accusations portées par le procureur général, Gianfranco Colace, couvrent une période de temps qui commence en 2010 et se poursuit jusqu’en 2016. Parmi les infractions présumées figure la fausse comptabilité : celle relative aux années 2010 et 2011 était déjà caduque.

Fausse comptabilité

L’autre chapitre important du procès concerne Rolando Picchioni. L’ancien propriétaire est accusé de péculat, détournement de fonds, de truquage d’offres et de fausse comptabilité.

Selon l’enquête, entre 2010 et 2015, il a utilisé 857.000 € à des fins personnelles. Des fonds publics, fournis par les partenaires fondateurs, qui auraient été utilisés pour des voyages, des hôtels, des bouteilles de vin et des cadeaux de toutes sortes, d’après ce qu’affirme le Corriere della Sera.

Dans le cadre des accusations de fausse comptabilité, un litige subsiste également sur la valeur de la marque, évaluée à 1,8 million € (une fausse estimation selon le procureur), et incluse dans le budget afin de rétablir le bilan.

crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0