Armand Colin lance sa collection d'essais Le vent se lève

Avec deux premiers titres parus à la fin de l’année 2021, La première fois qu’Aurélien vit Bérénice. Scènes amoureuses de la littérature de Daniel Bergez et Genèse de l’impur. L’écriture carcérale du Marquis de Sade (1777-1790) de Marc Hersant, Le vent se lève a pour ambition d’apporter un souffle nouveau sur les lettres.

L'éditrice, Lorraine Selle-Delavaud, précise que la collection est destinée à tous les amateurs des belles-lettres et de la culture. « Les textes, qui sont pour la plupart des traductions de l'étranger, nous parlent de notre époque, avec des angles d'approche nouveaux, des regards audacieux sur nos grands auteurs. La collection entrera encore dans le vif du sujet avec la publication d’excellentes plumes féministes comme celle de bell hooks. »

3 titres pour le premier semestre 2022

En mars 2022, place à la philosophie avec le dernier essai de Giorgio Agamben, philosophe italien mondialement connu et l'un des plus grands penseurs de notre temps. Dans La folie Hölderlin. Chronique d'une vie habitante (1806-1843), il rattache la folie mythique du Rimbaud allemand, confiné dans sa tour sur le Neckar, à la folle actualité de notre époque. Par ce texte iconoclaste, le lecteur est invité à repenser l'éternelle question de Heidegger : qu'est-ce qu'habiter le monde ?

En avril 2022, relecture amoureuse de Marcel Proust avec Proust in Love. Une biographie érotique et sentimentale, préfacé par Antoine Compagnon. L’auteur, William Carter, est le biographe attitré de Proust aux États-Unis. Il n'avait encore jamais été traduit en France. Du lycée Condorcet aux banquettes du Ritz, il retrace la genèse amoureuse de la Recherche à travers les (més)aventures érotiques et sentimentales du vrai Marcel. Une traduction événement pour célébrer les 100 ans de la disparition de Proust.

Et, en juin 2022, Le marteau brisé de Dante. Éthique, esthétique et métaphysique de l’amour du philosophe américain Graham Harman, préfacé par Quentin Meillassoux, proposera une relecture de La Divine Comédie pour dépasser le subjectivisme de la pensée moderne. D’après le fondateur de l’Ontologie Orientée Objet, les œuvres poétiques de Dante interprètent l’amour comme la force motrice de l’univers, finalement seul fondement de toute connaissance et source de l’expérience esthétique.

