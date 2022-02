BnF : sur le site Richelieu, une pièce défaillante à l'origine de plusieurs fuites

Si un chat échaudé craint l'eau froide, une bibliothèque, elle, n'a pas besoin d'une mauvaise expérience pour craindre l'eau et l'humidité. Les documents imprimés, et encore plus lorsqu'ils sont patrimoniaux, ayant une fâcheuse tendance à développer des moisissures et autres affections livresques.

Aussi, faisant état de « données fournies lors du CHSCT du 2 février », le syndicat CGT de la Bibliothèque nationale de France fait valoir son droit d'alerte vis-à-vis de plusieurs fuites constatées ces dernières semaines au sein des bâtiments de « Richelieu 2 », autrement dit des installations concernées par la phase 2 des travaux de rénovation coordonnés par l'Oppic, l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture.

Le syndicat précise encore que quatre fuites « sont liées à une pièce défectueuse du réseau d’eau chaude de la climatisation », ce que nous confirme la direction de la BnF. Les armoires de climatisation, réparties dans l'ensemble des bâtiments, comportent en effet un flexible identifié comme défectueux, après plusieurs ruptures constatées.

Après les anomalies de deux flexibles en décembre, un contrôle visuel avait été demandé à l'établissement par l'Oppic. Une nouvelle rupture en janvier a finalement poussé l'établissement à demander le changement en urgence de l'ensemble des flexibles des armoires de climatisation.

Remplacements en vue

Commandées, les pièces devraient parvenir à l'établissement cette semaine, avec des remplacements dans la foulée. En attendant, précise la direction, les rondes ont été doublées la nuit, pour limiter les conséquences d'une nouvelle rupture, et les magasins qui pourraient être le plus touchés par une nouvelle fuite sont laissés vides, au profit d'autres magasins, sans armoire de climatisation ou mieux protégés.

La direction de la BnF nous indique que les installations sont testées à deux reprises, par l'Oppic dans un premier temps, puis par les services de l'établissement patrimonial ensuite. Toutefois, les problématiques liées aux fameux flexibles ne pouvaient survenir qu'après quelques mois de fonctionnement de l'ensemble du circuit. Les désagréments seraient ainsi liés à un dysfonctionnement imprévisible, lié à un défaut de fabrication.

Le syndicat CGT a fait valoir son droit d'alerte auprès du CHSCT, et demande « d’arrêter le transfert des collections et des agents vers la zone 2 », soulignant que les conditions de sécurité ne sont pas réunies, avec des installations électriques non achevées, par ailleurs.

La direction assure que les fuites n'ont eu aucune conséquence sur les collections : le syndicat CGT évoque des boîtes de papyrus anciens touchées par les écoulements, mais la direction affirme que seules les boîtes ont été touchées, et non les papyrus — seul un cadre était « légèrement humide ».

Cette première partie de l'année 2022 est en effet marquée par de nombreux mouvements de collections, en témoignent les nombreuses fermetures successives des salles de lecture, ainsi que l'incommunicabilité d'un certain nombre de documents.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0