Fight Club retrouve (presque) sa fin originelle en Chine

Entre Sony et Marvel, qui se disputaient les droits du personnage de Spider-Man, la hache de guerre est enterrée depuis 2019. Les contrats à plusieurs millions de dollars facilitent les relations. Andy Serkis, réalisateur de Venom : Let There Be Carnage, en salles le 20 octobre, a confirmé de prochaines retrouvailles de Venom et de Spider-Man sur grand écran.