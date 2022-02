Crise du beau-livre et de l’édition de tourisme en Italie

L’association des éditeurs italiens (AIE) demande une nouvelle fois au gouvernement et au parlement d’intervenir et de soutenir le secteur. « Après 22 mois de forte baisse du chiffre d’affaires […] », explique Ricardo Franco Levi, président de l’AIE, dans un appel lancé en octobre et rapporté par Il Libraio, « de nombreuses maisons d’édition ont dû recourir au crédit bancaire pour continuer leurs activités. Une aide immédiate est nécessaire pour assurer la survie de ceux qui publient des guides touristiques et des livres d’art. »

En effet, la pandémie continue de faire des victimes dans les secteurs de l’édition de livres d’art et de guides de voyage. Selon les données de l’AIE, après une baisse des ventes de 85 % en 2020, le pourcentage de perte par rapport à 2019 est de 80 % sur les huit premiers mois de 2021.

Il faut rappeler que ce marché représentait une bonne centaine de millions d'euros en 2019, toujours selon les données AIE. Le gouvernement a donc alloué un fonds pour l’édition artistique et touristique de 12 millions € en 2021, pour essayer de contraster la chute du chiffre d’affaires.

Moins de voyages et moins de visites aux musées

La crise du secteur des guides touristiques — dont Touring Club est l’un des principaux représentants — est certainement liée à celle du secteur du tourisme, pour lequel le gouvernement italien a récemment alloué un fonds de 150 millions € pour 2022.

Par rapport aux 220 millions de visiteurs étrangers en 2019, à la fin du mois d’octobre 2021, l’Italie en a enregistré un peu plus de 15 millions, souligne Il Libraio. Mais les variants du virus et le climat d’incertitude entourant les lois sur les restrictions et les voyages semblent mettre encore plus en difficulté ce secteur.

Il est certain que la diminution des voyages a entraîné une baisse des achats de guides, par les Italiens, mais aussi par les touristes étrangers, tandis que la diminution du nombre de visiteurs dans les musées est à l’origine de la crise de l’édition d’art, dont Skira et Marsilio sont parmi les principaux éditeurs, spécialisés notamment dans les catalogues d’art.

Comment planifier les tirages ?

Par ailleurs, les difficultés liées à la planification des expositions – qui en 2020 ont été souvent annulées – obligent les éditeurs à envoyer les catalogues à l’impression sans avoir aucune visibilité sur le public visé (les acheteurs potentiels), au risque d’imprimer beaucoup plus ou moins de livres que nécessaire.

Enfin, il y a un dernier facteur à considérer : le coût du papier et de l’impression a fortement augmenté (plus de 20 %), créant de grandes difficultés pour un secteur comme l’édition d’art, qui repose sur une recherche très fine et de papiers parfois coûteux et de matériaux spéciaux.

