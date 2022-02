Véritable garantie d'authenticité, les NFT investissent le monde du livre 

Véritable phénomène depuis 2020, les NFT, non-fungible token ou jeton non-fongible, ont envahi la toile. Oeuvres d'art, musiques, jeux vidéo... Ces biens numériques virtuels sont plébiscités par les adeptes de cryptomonnaies, créant une véritable bulle économique.

Laurent Gayard a été pendant trois ans l’assistant de Sir David Omand, directeur du Government Communications Headquarters, puis celui de David Shutter, ancien du MI6. Auteur de Darknet, GAFA, Bitcoin (2018) publié chez Slatkine & Cie, il a retrouvé en janvier 2022 la maison d'édition pour son nouveau projet, Comprendre les NFT et les metaverses. Alors que ses travaux sur le Bitcoin précèdent d'un an l'intérêt du marché, la maison d'édition et l'auteur décident de retravailler ensemble afin de répondre aux questions croissantes autour des NFT.

« Nous avons eu beau chercher, nous n’avons trouvé aucun livre parlant de façon détaillée des NFT en France », détaille Louis Bovet, éditeur chez Slatkine. « Suite à son travail sur le Bitcoin, nous trouvions que Laurent Gayard était la personne idéale pour expliquer au grand public le phénomène NFT. ». L'enjeu, pour la maison d'édition : explorer un domaine peu exploité, proposer un livre sérieux et légitime face aux nombreux écrits, parfois frauduleux.

« Nous proposons un outil, et non pas une caution ou une validation. Le virtuel est là : nous souhaitons donner les clés à nos lecteurs pour comprendre des évolutions révolutionnaires, sans tomber dans la promotion », reprend Louis Bovet. La première partie du livre explicite le concept de manière exhaustive, pour ensuite, dans un second temps, aider les initiés à créer leur propre NFT.

A LIRE : Metabooks, première librairie du métaverse de Facebook

L'objectif est d'expliquer l'engouement manifeste pour ce genre de pratiques. « Si je vous prête 10 euros, vous pouvez me rendre deux billets de 5, ce n’est pas grave. Mais si je vous prête un Monet, vous n’allez pas me rendre un Picasso ». D'où l'intérêt des NFT : chaque jeton a une pièce d'identité, garantissant l'unicité totale du fichier.

Un nouveau modèle économique ?

Une pratique en pleine croissance, mais pas sans conséquence pour le milieu de l'édition. Compétences en technologie, vision du livre, adaptation nécessaire : à l'heure où le numérique prend déjà beaucoup de place, quel impact aurait une croissance des NFT dans l'industrie du livre ?

« Le problème du livre numérique ou audio, c’est que les libraires ne sont pas associés à la vente », argumente Louis Bovet. Les NFT seraient un moyen, selon lui, de lutter contre les géants du numérique : « Les NFT peuvent être un nouvel instrument pour faire profiter les libraires, et les associer à la création ».

Techniquement parlant, on peut minter (le processus de création d’un NFT) sur la blockchain (la technologie de stockage et de transmission d'informations) à peu près tout et n'importe quoi : vidéo, image, musique, livre ... Les enjeux sont donc pluriels pour quiconque souhaite s'initier à ces pratiques : apprentissage de la technique, procuration d'un wallet.

Les probables lecteurs de NFT devront également s'équiper. « Le format EPUB [NdR : format et standard du livre numérique] n’est pas encore mintable, mais on en aperçoit des prémices » précise l'éditeur.

À l'instar de l'ebook ou de l'audiobook, la virtualisation du livre sous format NFT pose des questions. Alors que des enquêtes évoquent l'incapacité du cerveau à se représenter la valeur d'un objet numérique, comment ces NFT peuvent-elles devenir le nouveau « tiré à part », version collector des livres papier ?

« Nous savons que, quand nous lisons un livre papier, le cerveau se projette en nombre de pages, ce qu’il ne peut pas faire avec le numérique », explique Louis Bovet. « Je ne peux pas m’avancer, mais je pense que les usages changeront, et que le cerveau humain évoluera dans cette perception. » Pas de rematérialisation nécessaire, donc – ce n’est pas le principe –, mais il y aura, fatalement, un retour au physique pour pouvoir associer les libraires à ces pratiques, et les présenter en boutique.

Au-delà de la présentation des NFT, Slatkine & Cie va plus loin, proposant 5 copies du livre en format NFT. Il sera l'un des premiers livres sous ce format publié en France. « Ils seront accessibles par jeu-concours », précise Louis Bovet. Une innovation, alors que le marché du NFT était évalué à environ 41 milliards de dollars en 2021.