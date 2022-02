Spider-Verse : Dakota Johnson sera Madame Web pour Sony

Le succès colossal de Spider-Man: No Way Home, dernier volet de la trilogie Sony/Marvel consacrée à Spider-Man, ne pouvait que déboucher sur plus de films liés aux super-héros. Et en particulier au Tisseur, personnage de la Maison des Idées créé par Stan Lee et Steve Ditko en 1962.

Le groupe Sony, qui a déjà décliné deux personnages de l'univers de Spider-Man sur le grand écran, Venom et Morbius, ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Madame Web sera en effet la prochaine sur la liste, avec un long-métrage réalisé par S.J. Clarkson et écrit par Matt Sazama et Burk Sharpless, qui ont déjà travaillé ensemble sur... Morbius, justement.

Le choix de Sony est plutôt audacieux, Madame Web n'étant pas le personnage le plus « vendeur », a priori : apparue pour la première fois dans un comic en 1980, sous la plume et le pinceau de Denny O'Neil et John Romita, Madame Web est une vieille femme aveugle et paralysée... Reliée en permanence à un système vital qui ressemble à une toile d'araignée, elle est dotée de pouvoirs psychiques qui lui permettent d'aider Spider-Man à différentes reprises.

L'actrice Dakota Johnson devrait incarner Madame Web, ce qui laisse penser à Deadline, qui a aussi recueilli quelques bruits de couloir, que Sony devrait considérablement adapter le personnage, ou en tout cas laisser voir un autre aspect de son existence. L'actrice a confirmé le rôle, semble-t-il, en postant l'émoji d'une toile d'araignée sur Instagram...

A priori, le choix de Madame Web aurait également été guidé par l'envie, pour le groupe Sony, de produire un film mettant en vedette un personnage féminin : à Spider-Woman ou Gwen Stacey aura donc été préférée Madame Web, initiative intéressante...

Pour l'instant, aucune date de sortie n'est annoncée. En attendant, pour cette année, Morbius doit sortir le 30 mars 2022.

Photographie : Dakota Johnson en 2017 (Walt Disney Television, CC BY ND 2.0)