Prunille présidente ! vole au secours du Secours Populaire

Pour chaque roman acheté, un don est reversé au Secours populaire français pour favoriser l’accès à la culture. Cette année on retrouve les plumes de Clémentine Beauvais, Anne-Laure Bondoux, Marine Carteron, Christelle Dabos, Timothée De Fombelle, Victor Dixen, Yves Grevet, Christophe Mauri, Stéphane Michaka, Susie Morgenstern, Jean-Claude Mourlevat, François Place, Flore Vesco, Vincent Villeminot ainsi que Marc Boutavant pour la couverture.

Le résumé de l’ouvrage par l’éditeur :

Bondy-sur-Plouffe, comme partout en France, impossible d’allumer la télévision sans tomber sur une émission politique. «Et nous ?» se demande Prunille Paulin, 11 ans. «Pourquoi on n’a pas le droit à la parole ? C’est pas juste, on a des choses à dire !» Ni une ni deux, Prunille embauche son petit frère Prosper, sa copine Fatoumata et son chat Nounouille et se présente à l’élection présidentielle pour se faire entendre et... elle gagne !!! Mais prendre le pouvoir au nez et à la barbe des adultes n’est pas sans conséquences. Comme si être présidente de la France n’était pas assez compliqué, Prunille se retrouve avec le destin du monde sur les épaules. «Non, vraiment, si j’avais su, je me serais contentée de me faire élire déléguée de classe», se dit Prunille en serrant sa cuillère fétiche.

Sauf que, dommage pour elle, c’est trop tard !