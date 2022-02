Littérature et haute parfumerie : 5 fragrances qui s’inspirent des livres

Mitsouko de Guerlain, la fragrance qui raconte une histoire d’amour

Lorsqu’on pense aux parfums emblématiques qui ont résisté à l'épreuve du temps, Mitsouko vient tout de suite à l’esprit. Créée par Jacques Guerlain en 1919, cette fragrance mystérieuse fait l’écho à l'héroïne du roman La bataille de Claude Farrère. L’histoire d’amour impossible entre la jeune épouse de l’amiral japonais Togo et un officier britannique à l’époque de la guerre russo-japonaise. Dans cette fragrance chyprée, le parfumeur a su capter l’esprit de son temps marqué par l'engouement pour l’Asie et la culture japonaise.

Mitsouko surprend par ses notes épicées qui font rêver de l'Orient ainsi que par une note de pêche qui n'a jamais été utilisée auparavant. L'originalité olfactive de Mitsouko se traduit par la juxtaposition inattendue des notes chaleureuses et séduisantes de pêche juteuse avec le côté masculin de la mousse de chêne.

Baudelaire de Byredo, l’eau de parfum poétique

La maison de parfum suédoise décline ses créations olfactives en parfums et odeurs d’intérieurs censées évoquer des souvenirs et des émotions. Incarnant l’esthétique exubérante des poèmes des Fleurs du mal et plus particulièrement du poème "Parfum exotique", la fragrance rend hommage aux créations lyriques du poète Charles Baudelaire. Elle s’ouvre sur des notes délicieuses de baies de genièvre, poivre noir et du carvi qui mènent à un cœur mystérieux d’encens, d’acinthe et de cuir. Enfin, cette ode exquisement parfumée se termine par des accords de papyrus, patchouli et ambre.

Paperback de Demeter - une fragrance qui plaira aux bibliophiles

Alors que la lecture numérique prend de plus en plus d’ampleur, on ne se lassera jamais de l’odeur des livres papier. Une seule vaporisation de cette fragrance, et vous voilà confortablement installé dans un fauteuil douillet, entouré de vieux livres. Paperback nous emmène dans un voyage olfactif à travers nos librairies ou bibliothèques préférées. L’originalité de ce parfum vient de la subtile association de notes sucrées de violette et de pot-pourri à l’odeur invitante de papier moisi. Une fragrance qui vous permettra certainement de vous démarquer.

1804 Georges Sand, Histoire des parfums - un hommage à l’écrivaine et femme passionnée

Tout comme les livres sur les étagères, la bibliothèque olfactive de la maison parisienne raconte des personnages, dates et œuvres d’art qui ont marqué l’histoire. Nommé d'après l'année de naissance de George Sand, 1804 évoque la personnalité sensuelle et généreuse de cette femme en avance sur son temps. Cette senteur ambrée florale associe la douceur sucrée de la pêche de Corse et de l’ananas à la chaleur des notes épicées.

A Midsummer dream de Roja Parfums - l’eau de parfum qui fait rêver

Créée à l’occasion du 400e anniversaire de la mort de Shakespeare, cette eau de parfum évoque l'univers féerique et enchanteur de la célèbre comédie Le songe d’une nuit d’été. La richesse de cette composition olfactive nous plonge dans un monde de rêverie habité par des fées. En combinant la mousse, les notes florales, la vanille et le vétiver, la fragrance fait penser à la douce descente du crépuscule dans la forêt. La vivacité du pamplemousse et la cardamome émeut les sens et recrée un univers qui oscille entre réalité et fantaisie.

