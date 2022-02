En Idaho, un petit écrivain de 8 ans fait sensation à la bibliothèque

« C’était fait en cachette », déclare le petit écrivain, fier de lui et de son plan, « mais le résultat est plutôt cool ». À en croire les médias américains, nombreux à relayer cette histoire, le livre de Dillon Helbig est l'un des plus en vues cette semaine. Du New York Times au Washington Post, son aventure a fait le tour des médias du pays.

Mi-décembre, Dillon fignole une histoire de Noël très drôle : après avoir mis une étoile explosive sur son arbre de Noël, il est catapulté au premier Thanksgiving de l'histoire et au Pôle Nord. Le livre, signé « Dillon lui-même », fait plus de 81 pages. Ne voulant pas garder son œuvre pour lui, il en profite, à l'occasion d'une visite à la bibliothèque communautaire d'Ada, à Boise, pour le déposer discrètement au milieu des livres jeunesse.

Alors qu'il retourne à la bibliothèque 2 jours plus tard avec sa mère, le livre n'est plus présent sur les étagères. « Le livre de Dillon était un objet bien trop spécial pour que nous envisagions de nous en débarrasser », explique le directeur de la bibliothèque, Alex Hartman. Repéré par ce dernier, le livre est lu par son fils, Cruzen, qui le trouve très drôle. L'équipe des bibliothécaires décide alors, avec l'accord enthousiaste des parents de Dillon, de poser un code-barre sur le carnet afin qu'il puisse être emprunté.

« Il invente des histoires et des aventures incroyables, et nous suivons le mouvement », précise la maman de Dillon, Susan, ravie de la portée qu’a eue l’initiative de son fils. Le livre est en effet devenu très demandé, après que KTVB, une chaine d'information de Boise, ait écrit un reportage sur la petite histoire du jeune garçon. Samedi 29 janvier, la file d'attente était de 55 personnes. Sachant que la durée maximum d'emprunt est de 4 semaines, l'attente pour la lecture de The Adventures of Dillon Helbig’s Crismis s'étend donc à... plus de 4 années !

Pas d'inquiétude pour ses nombreux fans : Dillon travaille déjà sur une suite, dans laquelle il rend visite au Grinch et où son chien, Rusty, jouera un rôle très important. Selon sa maman, le jeune garçon « inspire les esprits » : en plus d'animer un nouvel atelier d'écriture au sein de la bibliothèque, ses copains d'école lui ont confié vouloir, eux aussi, se mettre à l'écriture.

Crédits : Susan Helbig