Horimiya : ce punk timide et cette ado au foyer raviront votre coeur 

Hori, belle et gentille, est la coqueluche de toute la classe. Mais elle ne veut jamais traîner avec personne après les cours… Parce qu’en fait, elle rentre chez elle pour enfiler un tablier, cuisiner pour sa famille et s’occuper de son petit frère ! Miyamura, lui, ne parle à personne et ses lunettes comme ses longs cheveux lui donnent un air lugubre… Mais une fois sorti du lycée, il clipse ses piercings, se fait une queue de cheval, et va arpenter les rues dans un vrai look de punk.

Le jour où le petit frère d’Hori trébuche dans la rue, Miyamura qui l’aperçoit le raccompagne chez lui, et là, face à Hori en mode femme-au-foyer, c’est le choc des cultures ! Ayant découvert leurs secrets respectifs, les deux lycéens se disent qu’ils pourraient tout aussi bien passer leurs après-midi ensemble. Miyamura dans sa version punk vient jouer avec le petit frère et discuter avec Hori tous les jours. Et ce temps passé ensemble rapproche de plus en plus nos deux adolescents… Ainsi commence une adorable comédie romantique où les opposés s’attirent, une ode à la vie de lycée où toutes les personnalités sont brassées dans une même classe.

Ce qui est particulièrement appréciable dans Horimiya, c’est que la romance avance réellement. L’histoire se focalise sur la relation des personnages entre eux et sur les développements qu’une proximité grandissante apporte – il n’est donc pas question ici d’attendre dix tomes pour voir les héros sortir ensemble. Que vous soyez un romantique ou pas, toute la joie humaine dont vous aviez besoin exsudera au fil des pages.

Et bien sûr, c’est aussi très drôle. La force de caractère insoupçonnée de Hori, aussi affirmée et susceptible, ou l’absence de sens commun du timide Miyamura vous réservent bien des surprises. Mais ces aspects comiques des personnages est aussi ce qui les rend humains, et donc très touchants. En même temps que la romance, on suit de superbes histoires d’amitiés comme des émouvants récits de rejet… faisant de Horimiya un petit bijou de slice of life au lycée.

Surtout, si la romance principale peut se permettre d’avancer rapidement, c’est parce qu’il y a dans Horimiya toute un galerie de personnages pas-si-secondaires dont les sentiments, amitiés et conflits s’entrecroisent. Ce qui nous laisse des romances parallèles à découvrir… Et tous ces personnages valent le détour, ils ont tous quelque chose à apporter, de l’ami jaloux de Hori en passant par le président du conseil étudiant, ou encore par la timide secrétaire à lunettes (et bien d’autres encore que vous pourrez découvrir au fil des tomes, et qui sont toujours plus que ce à quoi on s’attend).

À l’origine une série de manga en quatre cases (datant de 2007), la popularité explosive de Horimiya au Japon lui a valu une adaptation en manga classique (celui-ci) puis en superbe animé de CloverWorks qui a fait chavirer le cœur de tous l’année dernière. Il s’agit donc d’une sortie qui était particulièrement attendue en France.

Horimiya est un manga à la fois touchant, drôle et mignon, que demander de plus ? Et pour vous régaler doublement, les tomes 1 et 2 sont sortis simultanément le 19 janvier.