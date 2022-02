Fiscalité : les éditeurs québécois demandent un soutien au gouvernement

Le Groupe Feltrinelli investit dans toutes les formes de l’Entertainement et, en particulier, dans l'audiovisuel. Pas seulement les livres, donc, mais aussi la télévision, les séries, les podcasts et les films. Ces contenus originaux sont produits et distribués par Effe TV, une société auparavant éditrice de la chaîne de télévision LaF et devenue aujourd'hui une véritable plateforme multimédia pour le développement, la production et la distribution de contenus exclusifs et originaux.