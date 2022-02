Le “livre suspendu”, des manuels gratuits pour étudiants fauchés

À Naples, en effet, il existe ce que l’on appelle le « café suspendu » : certains clients décident de payer un café supplémentaire pour les personnes qui viendront après eux et qui ne pourront peut-être pas se le permettre. Ce principe, largement déployé à travers le monde, s’était étendu à divers objets de consommation courante — de la baguette de pain, par exemple, jusqu’au livre.

L’université Bicocca de Milan, s’inspirant de cette tradition, a décidé de la changer et de déplacer l’objet : plus de café, mais des livres, et en particulier des livres universitaires.

Le « livre suspendu » était déjà une pratique de la librairie La Scugnizzeria de Scampia (Naples), gérée par la maison d’édition Marotta&Cafiero. Cependant il s’agit de la première fois que cette initiative est appliquée dans le contexte universitaire.

Une université solidaire

L’initiative est venue d’une professeure, Maria Grazia Riva, jusqu’à récemment responsable du département des sciences humaines pour l’éducation. Comme elle l’a expliqué à Repubblica.it, elle a dû changer de bureau au sein de l’université et déplacer ses livres. Consciente des nombreuses demandes de livres qu’elle avait reçues de la part d’étudiants pendant la pandémie, elle a décidé de laisser les livres qu’elle devait déménager à la disposition de ses élèves.

C’est ainsi qu’ont été créés les quatre « bacheche » (tableaux d’affichage) suspendus situés dans le couloir du département des sciences humaines, qui abritent les livres des professeurs et des étudiants mis à la disposition de la communauté universitaire.

Cette initiative de solidarité permettra à de plus en plus d’étudiants d’obtenir des livres qui sont souvent chers et parfois difficiles à trouver. Le projet n’a pas encore été structuré de manière plus précise, mais à l’avenir, un contrôle accru du retour et du partage des livres pourrait être mis en place, pour assurer une circulation importante des ouvrages.