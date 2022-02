Un 24e Printemps des Poètes tourné vers l'Éphémère, avec Golshifteh Farahani

« Il est temps de sonder à nouveau l’éphémère. De ne pas attendre à demain. De questionner ici et maintenant la part la plus fragile, la plus secrète, la plus inouïe de nos existences. » Sophie Nauleau, directrice artistique du festival poétique depuis 2017, introduit par ces mots l'édition 2022 de cet événement haut en couleur et en poésie.

Golshifteh Farahani est désignée marraine de l'Éphémère, actrice et chanteuse vue dans Shirin d’Abbas Kiarostami, dans Body of lies de Ridley Scott, ou encore dans Poulet aux prunes de Marjane Satrapi. Une actrice qui, toujours selon la directrice artistique, « en sait plus long que nous sur la destinée, les années de guerre, l’acide que l’on jette sur la beauté des jeunes filles en république islamique, la fougue des cheveux que l’on rase ou dissimule, la mort, le succès international, l’exil, les amours contrariées, mais aussi la poésie ».

L'affiche représente la danseuse Clémentine Deluy, capturée par Laurent Philippe lors du spectacle Comme la mousse sur la pierre, de Pina Bausch. Le programme sera bientôt dévoilé sur le site internet de la manifestation.

Crédits : Golshifteh Farahani © Agence Adequat