Régine Hatchondo : “La lecture sera au cœur des priorités du CNL désormais

« Ce n’est pas vous que je vais convaincre de l’importance de la lecture », ouvre la présidente du CNL. En présence, notamment, de Mohamed Mbougar Sarr, prix Goncourt 2021, ou encore Maylis de Kerangal, qui avait brillé durant les Nuits de la Lecture.

« Le CNL est une grande maison, qui accompagne du mieux possible la filière et l’interprofession. Mais jusqu’à lors, elle n’avait qu’un petit budget consacré au développement de la lecture », poursuit Régine Hatchondo. De fait, deux projets portent sur le soutien de la lecture. Le premier Enfance et jeunesse (3-18 ans) avec les bibliothèques pour transmettre le plaisir de la lecture. Le second concerne les publics empêchés. Pour 2020, ces deux pans avaient d’ailleurs bénéficié d’une extension des aides.

2022 marquera la concrétisation d’un appel lancé en janvier 2019 par son prédécesseur, Vincent Monadé : l’implication du Centre plus encore dans la lecture, en profitant de la fameuse Grande cause nationale. « La lecture sera au cœur des priorités du CNL désormais », confirme ainsi la présidente.

Lire, lire, lire

Trois axes déclineront donc ces intentions : le premier concerne la relation entre auteurs et élèves. L’idée de « remettre les auteurs au cœur de la vie scolaire » passera par une multiplication des rencontres dans les établissements. Avec le concours de l’Éducation nationale, le CNL organisera ces présences — cherchant surtout à rendre plus fluide, ou administrativement moins pesantes, leurs interventions.

À LIRE: La lecture, grande cause nationale sans budget ?

À travers le Pass Culture, ces temps d’échanges bénéficieront d’un autre éclairage, et d’ores et déjà, 680 auteurs ont fait part de leur volonté de participer. En outre, le CNL a augmenté son projet de résidences dans les écoles, collèges et lycées, avec la perspective d’une centaine de résidences. « Les élèves ne sont souvent pas conscients que les auteurs sont faits de chair et d’os — au-delà de la vision d’une littérature classique et patrimoniale. »

Résumé : les auteurs ne sont pas tous des gens morts, malgré l'impression que donnent les manuels scolaires.

Deuxième approche, suivant la volonté du président de la République, faire de la lecture un outil d’inclusion sociale. En collaborant avec une douzaine d’associations, le CNL poursuit les engagements vers les publics empêchés, Ehpad, milieu carcéral, et ainsi de suite.

Le plaisir de lire

Troisième, et dernière, mesure, « décrocher les livres de leurs étagères, pour parler du plaisir de lire », reprend Régine Hatchondo. Et pour commencer, soutenir l’initiative de François Busnel, Si on lisait à voix haute. En impliquant collèges et lycées, l’animateur de La Grande Librairie s’inscrit donc dans une volonté plus large.

Cette lecture à voix haute, elle se manifeste aussi avec le soutien financier du Centre dans Les Petits champions de la lecture — qui pour la Grande Cause Nationale, intègre les classes de CM1. De même, dans les Maisons des illustres, ont été organisées, et se prolongeront, des séances de lecture.

Tout cela, mais encore faut-il avoir un peu de mémoire, décline bel et bien les intentions affirmées d’Emmanuel Macron. En exposant la GCN, le président assurait : « Ce que nous voulons faire, c’est mobiliser les enseignants, toutes les associations, nos bibliothécaires, nos libraires, nos écrivains, nos acteurs, nos diseurs, car lire, et en particulier lire à voix haute, va être remis au cœur de l’engagement de toute la nation », en juin 2021.

L’un des prochains rendez-vous se tiendra ce 10 mars, à 10 h : un appel à la France entière est lancé, pour proposer de tout poser, et de se mettre à lire durant 15 minutes.

À LIRE: #10marsjelis, un quart de de lecture, partout en France

« Jusqu’à présent, le Centre a consacré 5 millions € à la lecture, dont 2,5 millions € pour fournir les petites bibliothèques en ouvrages », insiste Régine Hatchondo. De quoi anticiper le rendez-vous estival, Partir en Livre, qui se tiendra sur le thème de l’amitié.

crédits photo : Régine Hatchodo - ActuaLitté, CC BY SA 2.0