Hannah Lowe, lauréate du 50e Prix Costa pour The Kids

Le livre se compose de sonnets inspirés par la carrière d’institutrice d’Hannah Lowe. Ainsi se succèdent les textes sur l’enseignement, l’apprentissage, la croissance et la parentalité. Il se termine par des poèmes sur son jeune fils apprenant à évoluer dans le Londres contemporain.

Les juges ont affirmé que The Kids est « un livre dont on tombe amoureux ». « C’est joyeux, c’est chaleureux et complètement universel », poursuit encore la présidente du jury, Reeta Chakrabati, journaliste et animatrice sur BBC News. D’après le Guardian, les adjectifs mis en avant par les juges étaient « perspicace », « empathique », « généreux », « drôle », « émouvant » ou encore « édifiant ».

S’exprimant lors de la cérémonie de remise des prix ce mardi 1er février, Lowe a déclaré qu’elle se sentait « heureuse, tout simplement » d’avoir remporté le prix du livre Costa de l’année. « Le livre est vraiment une ode à l’amour pour les jeunes et pour les enfants à qui j’ai enseigné, qui m’ont tant appris », a-t-elle déclaré.

Et de poursuivre, « C’est aussi un livre sur mes professeurs, et encore une fois, ma profonde gratitude et mes remerciements à tous ceux qui m’ont appris dans mon éducation formelle et informelle. »

Lancés en 1971, les Costa Book Awards font partie des prix littéraires les plus prestigieux et les plus populaires du Royaume-Uni. Ils sont voués à célébrer les meilleurs livres de l'année, écrits par des écrivains résidant au Royaume-Uni et en Irlande.